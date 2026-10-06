Община Кюстендил организира поход по повод Световния ден на ходенето

На 10 октомври 2026 г. (събота) от 11:00 ч. Община Кюстендил, съвместно с Младежки център Кюстендил, Общински съвет по наркотични вещества – Кюстендил и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), организира поход по повод Световния ден на ходенето. Сборен пункт: Централен вход на Спортен комплекс „Осогово“.

Начален час: 11:00 ч.

Маршрутът е съобразен така, че да бъде достъпен за всички желаещи, независимо от възрастта, пола и нивото на физическа подготовка. Походът ще премине от стадион „Осогово“ до сцена „Базилика“ в парк „Хисарлъка“ и обратно.

За участниците са осигурени поощрителни награди, които ще бъдат раздадени чрез томбола, игри и викторина.

Световният ден на ходенето е част от международната програма на ТАФИСА (Международна асоциация „Спорт за всички“) и има за цел да насърчи физическата активност и активния начин на живот.

Очакваме Ви, за да направим заедно още една крачка към по-здравословен, активен и пълноценен живот!