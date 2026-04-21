Фондация „Една от 8“ с инициатива за профилактика и женско здраве в Кюстендил. На 22 април 2026 г. (сряда) от 18:00 ч., в Килийно възрожденско училище, гр. Кюстендил (ул. „Иларион Ловчански“ 36–32), ще се проведе поредната среща от проекта „Пътят към здравето“, организиран от Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ с подкрепата на Община Кюстендил.

Проектът има за цел да насърчи информираността и културата на профилактика сред жените в България. Инициативата е насочена към момичета, млади жени, майки и жени в активна възраст, които искат да знаят как да се грижат за здравето си и да бъдат активни в превенцията.

Какво ще научите по време на срещата?

Експерти от фондацията ще представят практична и достъпна информация и ще отговорят на важни въпроси:

Кога да започнат профилактичните прегледи и колко често да се правят?

Кои са най-честите рискови фактори и как да ги избегнем?

Какво е електронно здравно досие и как да го използваме?

Събитието ще включва:

информативна презентация за грижата за женското здраве през различните етапи от живота

раздаване на информационни материали

възможност за въпроси и разговор с експерти

За фондацията

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ е създадена преди 13 години от телевизионната водеща Нана Гладуиш – жена, преминала два пъти през диагнозата рак на гърдата. Днес организацията е сред водещите в България в подкрепа на жени с онкологични заболявания и в популяризирането на профилактиката и грижата за здравето.

С проекта „Пътят към здравето“ фондацията разширява дейността си, като поставя акцент върху превенцията и навременното информиране.

Събитието е свободно за посещение и отворено за всички, които искат да направят важна крачка към по-добро здраве.

Грижата за здравето започва с информираност – заповядайте!