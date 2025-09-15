Кметът на Тетевен и зам.-министърът на образованието откриха новата учебна година в три училища

На 15 септември училищата на територията на община Тетевен отново отвориха врати, за да посрещнат своите ученици и да ги пренесат в чудния свят на знанието и науката. С празнични програми във всяко едно от тях тържествено бе дадено началото на новата учебна година. Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов откриха учебната година в три от училищата в гр. Тетевен. Заедно с тях беше и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева. Първо, те посетиха НУ „Хаджи Генчо“, където обърнаха по-специално внимание на първокласниците като им пожелаха пътят им да бъде светъл и осеян с успехи, да търсят знанието с любопитство, да бъдат смели, упорити и да не спират да мечтаят.

Д-р Бояджиева, акад. Витанов и г-жа Стойчева уважиха и празника на НПГГСД „Сава Младенов“, а накрая поздравиха учениците и учителите в ПГСЕУ, където беше открит модерен STEM център. Проектът е реализиран с ясната цел да осигури модерна образователна среда, съчетаваща „Дизайн и 3D прототипиране" и „Математика и информатика".

Днес Тетевен отново се изпълва с детски смях, с радост и с трепет, защото днес е 15 септември – първият учебен ден! Днешният празник събира в себе си стремежа към просвещението и духовността, той е символ на новото начало, изпълнено с очаквания и вяра в бъдещето. Първият учебен ден е празник, който носи в себе си надежда, вълнение и вдъхновение – за всички ученици, учители и родители, каза д-р Бояджиева в своето слово по случай 15 септември.

Нека новата учебна година донесе на всички Ви сили, здраве и вдъхновение. Нека училищните дворове бъдат пълни с усмихнати деца, а домовете ни – с гордост от техните постижения, каза още кметът на Тетевен.

Във всички учебни заведения бяха получени поздравителни адреси от д-р Бояджиева, a в повечето от тях присъстваха представители на общинска администрация - зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски бе гост в НПГГСД „Сава Младенов“- гр. Тетевен, зам.-кметът – Тони Стоев посети ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, а главен експерт "Образование“ – Петя Вълова, присъства на празника на СУ „Георги Бенковски“ – Тетевен.