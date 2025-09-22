Празникът на домашните сирена в Черни Вит привлече ценители от цялата страна

На 20 септември, с богата програма и множество посетители, премина тазгодишното 5-то издание на Празника на домашните сирена, провело се в живописното село Черни Вит. Уникалното събитие събра производители и ценители от цялата страна, за да споделят любовта си към сирената и други интересни кулинарни специалитети.

Събитието беше открито от зам.-кмета на Община Тетевен – Тони Стоев, който поздрави присъстващите и подчерта значението на местните кулинарни традиции като културно богатство, което привлича много туристи и гости.

Той благодари на г-н Цветан Димитров, който е основният двигател на празника, както и на всички останали, които влагат труда и усилията си за провеждането му.

Своите поздрави отправиха още председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева и кметът на село Черни Вит - Цветослава Христова.

Поздравителен адрес по случай празника беше изпратен от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева.

По време на мероприятието гостите имаха възможност да се насладят на разнообразни сирена, вино, ракия, мед и всичко, което има отношение към сиренето, както и да научат повече за съвременните течения в световната кулинария и как те допринасят за опазването на традиционните продукти. Събитието предложи още майсторски класове, кулинарни и арт-работилници, както и демонстрации от утвърдени готвачи и занаятчии.

Акцент в програмата беше първото по рода си състезание за “Най-добро сирене според публиката”. В конкурса се включиха производители от различни региони, като дегустацията и гласуването бяха проведени анонимно, за да се осигури максимална обективност. Победителите бяха избрани изцяло от публиката, което направи конкурса особено вълнуващ, а всички участници получиха грамоти от името на кмета на Община Тетевен.

Празникът на домашните сирена през последните години се стреми да даде нов прочит на традиционните храни и най-вече на домашните сирена. Целта е да се покажат най-добрите сирена от България и Балканите, а традициите да се пренесат през времето.

Организатори на събитието са: Община Тетевен, Кметство Черни Вит и Цветан Димитров - открил и възродил традицията на Зеленото сирене.