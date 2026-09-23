Тетевен отбеляза 118 г. от обявяването на Независимостта на България и 183 г. от рождението на Георги Бенковски

На 22 септември пред Паметника на загиналите във войните тетевенци в гр. Тетевен бе отбелязана 118-та годишнина от Независимостта на България. Събитието премина със слово по повод празника и поднасяне на цветя пред монумента. Сред присъстващите бяха зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, председателят на ОбС-Тетевен - Мария Стойчева, представители на НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Тетевен, Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ и Съюза на ветераните от войните в Тетевен, ученици и учители от СУ „Георги Бенковски“, НПГГСД „Сава Младенов“ и ПГСЕУ в гр. Тетевен, граждани и др.

Малко по-късно в историческата местност Костина, курорта Рибарица, бе отбелязан двоен празник - Независимостта на България и 183 години от рождението на революционера Георги Бенковски. Събитието бе организирано от Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ – Тетевен и кметство Рибарица, с подкрепата на Община Тетевен.

Своите приветствия отправиха от СОСЗР – Тетевен, зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева и кметът на Рибарица – Пенка Ганева.

Пред паметника на Бенковски бяха поднесени цветя от името на Община Тетевен, ОбС - Тетевен, кметство с. Рибарица, СОСЗР – Тетевен и Стара Загора, Национална асоциация „Сигурност“, ОУ ,,Георги Бенковски“ - с. Рибарица, СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, НЧ „Развитие 1931“ – с. Рибарица, студентите, изградили паметника и граждани.