Тетевен отново събра катерачната общност в рамките на второто издание „Тетевен катери“

Около 200 участници се включиха във второто издание на фестивала, посветен на скалното катерене, планината и активния начин на живот

От 18 до 20 септември Тетевен бе домакин на второто издание на фестивала „Тетевен катери“ – събитие, което събра в града и околните скални райони около 200 любители на катеренето от България и чужбина.

Фестивалът се проведе в продължение на три дни и предложи богата програма, съчетаваща скално катерене, практически занимания, лекции, филмови прожекции, дискусии, йога, срещи с представители на катерачната общност и музикални събития. Инициативата е организирана от CliffRise / https://cliffrise.com /, с фокус върху развитието на катерачните райони, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към природата.

По време на официалната част кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, поздрави участниците, организаторите и гостите на фестивала, като изрази удовлетворение, че Тетевен се утвърждава като естествено място за провеждането на подобни инициативи.

В своето обръщение кметът подчерта значението на събитията, които съчетават спорта, природата, туризма и активния начин на живот, и пожела на всички участници много положителни емоции, безопасни изкачвания и още много покорени върхове.

Програмата на „Тетевен катери 2026“ включи катерене по естествените скали около Тетевен, като специален акцент бяха и новите маршрути в района. Преди фестивала бяха екипирани близо 50 нови маршрута с различна трудност, което допълнително разширява възможностите за катерачи в района.

Сред интересните моменти в програмата бяха презентацията „Геология за катерачи“ със Стефан Велев, прожекцията на документалния филм „The Future of Climbing“, последвана от дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето.

Участниците имаха възможност да се включат и в практически занимания, сред които уъркшоп „Как се прави маршрут“ с Бойко Лалов и Алекс Янев и обучение „Елементи за самоспасяване при спортно катерене“ с Иво Нинов. Бойко и Алекс представиха и презентацията "Долината и Отвъд", в която разказаха за Долината "Крива Козница" където са новите маршрутите както и за бъдещите планове за развитие на района. Програмата бе допълнена от йога, музика, томбола с награди и финално парти със Stoned Monkeys.

Особено важна част от фестивала бе възможността за среща и обмен на опит между представители на различни поколения и направления в катерачния спорт. Сред специалните гости бяха имената на Алекс Тоткова, Ивайло Радков – Фазата, Станислав Атанасов, Николай Петков и Ивайло Анастасов.

„Тетевен катери“ е естествено продължение на усилията за популяризиране на Тетевенския Балкан като привлекателна дестинация за планински и приключенски туризъм. След успешното първо издание през 2025 г., което събра над 100 участници, тазгодишният фестивал бе разширен от два на три дни и привлече значително по-голям брой любители на катеренето.

Община Тетевен подкрепя инициативи, които допринасят за популяризирането на природните дадености на района, насърчават активния начин на живот и привличат гости от страната и чужбина. „Тетевен катери 2026“ още веднъж показа, че Тетевен има потенциал да бъде разпознаваем център за катерене, планински спортове и приключенски туризъм.