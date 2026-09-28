Община Тетевен получи отличието Златен приз „Утвърдена дестинация за събитиен и еко туризъм“

По случай Световния ден на туризма - 27 септември, списание "Дестинация България" връчи годишните си отличия на общини, мениджъри, инвеститори, обекти и услуги с добри практики, допринесли за развитието, припознаването и утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация. Това се случи на специална церемония, провела се в гр. София - Централен военен клуб. На нея присъства й зам.-министърът на туризма - проф. Мариела Модева.

Община Тетевен бе удостоена със Златен приз „Утвърдена дестинация за събитиен и еко туризъм“ – 2026 г. Наградата бе връчена на кмета – д-р Мадлена Бояджиева, която отбеляза, че за нея е чест да получи това отличие, което не е само признание за постигнатото, но и отговорност – Тетевен да продължава да се развива като привлекателна, разпознаваема и устойчива туристическа дестинация.

През последните години последователно работим за това Тетевен да бъде не просто място, което туристите посещават, а дестинация, към която искат да се връщат, каза още д-р Бояджиева.

Тя изтъкна, че особено важно място в този процес заемат събитията. Те дават живот на града и селата, събират хора, създават емоции и превръщат природните и културните ни дадености в преживяване.

Спортните, културните, фолклорните и кулинарните прояви, които организираме и подкрепяме, все по-често привличат участници и гости от различни краища на България, добави кметът на Тетевен.

Д-р Бояджиева подчерта, че тази награда е признание за усилията на много хора – за екипа на Община Тетевен, за местния туристически бизнес, за културните институции, организациите, спортните клубове и всички жители, които със своя труд и отношение допринасят за развитието на общината.

Приемам този приз като награда за Тетевен – за неговата природа, за неговата история, за неговите хора и за всички, които вярват в потенциала на нашия град и община, заяви кметът на Тетевен.

Наградите на списание "Дестинация България" се връчват след оценка от специална Комисия, която се ръководи от критерии като: постигнати високи резултати в туризма, устойчивост и разширяване на пазарното присъствие, прилагане на добри практики, професионален мениджмънт, иновации.