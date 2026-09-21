Село до Тетевен отново събра пазители на традициите на Празника на домашните сирена

Демонстрации на чечил и „Бял мъж“, Зеленото сирене от Черни Вит, сирена от различни краища на България, съчетания с вина и напитки и срещи с майстори сиренари бяха сред акцентите на празника

На 19 септември село Черни Вит отново се превърна в място за среща на традиции, знания и вкусове от света на натуралното и традиционното сиренарство. В рамките на „Празник на домашните сирена“ производители, майстори сиренари, изследователи и гости се събраха, за да представят и споделят знанията, които стоят зад едни от най-автентичните продукти на българската кулинарна традиция.

Събитието бе организирано от Община Тетевен и Кметство Черни Вит, с подкрепата на Цветан Димитров – изследовател на традиционните български сирена. Основният акцент тази година бе поставен върху хората зад сиренето – производителите, майсторите, изследователите и семействата, които съхраняват знанията за традиционното сиренарство и ги предават на следващите поколения.

В приветствието си към участниците и гостите кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, подчерта значението на подобни събития за съхраняването на местните традиции и културното наследство.

Едно сирене не е само продукт. Зад него стоят човек, семейство, животни, място и знания, които понякога са предавани дълги години, каза д-р Бояджиева.

Кметът акцентира, че именно хората са тези, които превръщат традицията в жива част от настоящето и дават възможност тя да достигне до следващите поколения.

Черни Вит има с какво да се гордее. Зеленото сирене се превърна в един от символите на селото и е доказателство, че една местна традиция може да надхвърли границите на своя роден край, посочи д-р Бояджиева.

Тя изрази специални благодарности към г-н Цветан Димитров, който е основният двигател на празника, към организаторите, участниците, производителите, майсторите и всички, които със своя труд допринасят за съхраняването и популяризирането на традиционното сиренарство.

Своите поздрави отправиха още председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева и кметът на село Черни Вит - Цветослава Христова.

В Черни Вит се срещнаха производители и сирена от различни части на България. Представени бяха и продукти на кооперативи от България и Северна Македония, както и традиции, свързани със сиренарството в Украйна. Сред важните теми бе опазването на местните породи овце и връзката между животните, традиционното млекопроизводство и съхраняването на автентичните сирена.

Специално място в програмата зае Зеленото сирене от Черни Вит – продукт, превърнал се в един от символите на селото и пример за това как една местна традиция може да придобие популярност далеч извън родния си край.

Празникът представи различни аспекти на традиционното и натуралното сиренарство – от домашното производство и старите технологии до начините за съхраняване и развитие на тези знания в съвременния свят.

Посетителите имаха възможност да се запознаят и с исторически кулинарни източници, включително книги с повече от 100-годишна история, както и с идеята за бъдещ Музей на кулинарното изкуство в България.

Сред най-интересните демонстрации бе приготвянето на Чечил – сирене с традиции и разпространение в различни райони на Кавказ, Близкия изток и Средна Азия. Демонстрацията бе представена от Даниил Перваченко – пътешественик, изследовател и създател на авторски сирена. Той представи не само технологията на производство, но и историите, свързани със сиренето и местата, в които традицията продължава да съществува.

Друг любопитен акцент бе демонстрацията на традиционното ястие „Бял мъж“ от село Крепост, община Димитровград, при която бе показан начинът на неговото приготвяне и мястото му в местната кулинарна традиция.

Програмата показа и богатството от възможности за съчетаване на сиренето с други продукти. Бяха представени шафран, сминдух, чубрица, кимион и трюфели, както и различни начини за тяхното използване при създаването и овкусяването на сирена.

Особен интерес предизвика майсторският клас за съчетаване на седем вида алкохолни напитки със сирена, както и представянето на вина от Дунавския регион и поречието на река Вит в комбинация с различни сирена.

В програмата намериха място още теми за сиренето като част от уличната храна, използването на млякото за производство на сапуни и работилница, посветена на вълната.

Особено внимание по време на празника бе отделено на майсторите сиренари и техните ученици. Представени бяха истории на хора, които не само създават сирена, но и предават своите знания на последователи.

„Празникът на домашните сирена“ за пореден път показа, че традиционното сиренарство е не само начин на производство, а част от културната памет, семейните ценности и идентичността на местните хора.