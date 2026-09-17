Село до Тетевен събира майстори на сиренето от България и Балканите на Празника на домашните сирена

На 19 септември 2026 г. от 10:00 до 17:00 часа в село Черни Вит, община Тетевен, ще се проведе „Празник на домашните сирена“ под мотото – „Среща с история и хора“. Събитието се организира от Община Тетевен и Кметство Черни Вит, с подкрепата на Цветан Димитров – изследовател на традиционните български сирена.

Тази година празникът поставя във фокуса си хората зад сиренето – производителите, майсторите, изследователите и семействата, които съхраняват знанията за традиционното сиренарство и ги предават на следващите поколения.

„Едно сирене не е само продукт. Зад него стоят човек, семейство, животни, място и знания, които понякога са предавани стотици години. Тази година искаме да разкажем именно тези истории“, посочват организаторите.

Всяко издание на събитието поставя различен акцент върху екологични, културни и социални въпроси, свързани с производството и потреблението на сирене и с развитието на културата на натуралното сиренарство.

Демонстрация на чечил, традиционният „Бял мъж“, Зеленото сирене от Черни Вит, сирена от различни краища на България, седем напитки в съчетание със сирена и истории от света на традиционното сиренарство са сред акцентите в програмата.