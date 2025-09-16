В ПГСЕУ – Тетевен бе открит нов и модерен STEM център

На 15 септември в ПГСЕУ – гр. Тетевен отпразнуваха двоен празник - първия учебен ден и откриването на модерен STEM център. Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов и директорът – Йочка Вълчева. На събитието присъства и председателят на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева.

STEM центърът е проект, реализиран с ясната цел да осигури модерна образователна среда, съчетаваща „Дизайн и 3D прототипиране" и „Математика и информатика". Той разполага с голямо общо помещение, разделено на тематични учебни зони, както и с пет високотехнологично оборудвани класни стаи. Те са снабдени с интерактивни дисплеи, видеоконферентна система и лаптопи за учителите, а пространството е обновено и адаптирано според изискванията на Наредба Nº 24 за физическата среда - със свеж интериор, LED осветление, модулни мебели и хипоалергенна настилка.

Центърът е оборудван с модерни настолни компютри, CNC фреза, 3D принтер и 3D скенер, както и със zSpace технология за виртуална и добавена реалност, която позволява учениците да изследват, моделират и експериментират в безопасна среда, а след това да пренасят идеите си в реални проекти - „От ума, през технологията до материята". STEM центърът ще се използва както в часовете по общообразователна подготовка, така и в часовете по професионална подготовка.

Предимствата на този център са безценни. В него ще се развиват творческите способности на учениците, ще се учат да работят в екип и ще усъвършенстват дигиталните си умения.

Така заедно с началото на новата учебна година, бе поставено и началото на една нова страница в историята на гимназия - тя вече ще обединява и съчетава традицията с бъдещето. STEM центърът ще е пространството, където знанието ще оживява чрез модерни технологии – 3D принтер, роботизирани системи и иновативни софтуерни решения. В него учениците ще учат, експериментират и ще имат възможност да се подготвят за професиите на бъдещето.