Как да се справим с безводието: Български кмет с препоръка към държавата

"Положението е кризисно и държавата трябва с кризисни мерки да подходи, за да могат да се решат проблемите бързо" - така коментира проблемът с безводието кметът на община Елена инж. Дилян Млъзев в сутрешния блок на БНТ. По думите на кмета общината е предприела мерки, като се прави проект за допълнително водоснабдяване, но според него проблемите се решават бавно, заради тежките съгласувателни процедури, за които минават година и половина - две.

"Държавата трябва да облекчи процедурите за изграждане на допълнителни водоснабдявания, за ремонт на водопреносните системи", уточни кметът на Елена.

В Ловеч, където загубите на вода са малко над 50%, кметът на общината Страцимир Петков също смята, че съгласвуателните режими са бавни и трябват месеци, за да бъдат изпълнени.

В Ловеч очакват подмяна на подводния водопровод.

На въпрос дали трябва да се иска оставката на шефа на местното ВиК дружество, кметът Страцимир Петков каза, че той работи добре с него, но не може да коментира отношенията между министерството и ВиК дружеството.

Ситуацията в община Елена

"8 са населените места в община Елена, които са на воден режим, плюс четири улици в самия град. Всички са със собствени водоизточници, но проблемът е, че през последните години поради намалелите валежи дебитът на тези е крайно недостатъчен. Това не е нещо ново и в предходни години също е имало режим, но става по-притеснително заради засушаването", коментира кметът на община Елена.

Стана ясно, че в заповедта за тези населени места е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди, но по думите на кмета това много трудно може да бъде контролирано.

Той добави, че в момента се работи в посока търсене на допълнителни води чрез сондажи.