Сваленият дрон над полски правителствени сгради: Засега не изглежда шпионаж

След като снощи, 15 септември, полският премиер Доналд Туск обяви, че има арестувани двама беларуски граждани заради случай, при който дрон е прелятал над полски правителствени сгради, прессекретарят на координационното звено на полските специални служби яцек Добржински даде повече подробности пред tvn24. Добржински уточни, че действително са арестувани двама души, но става въпрос за 21-годишен украинец и 17-годишна беларускиня.

Добржински отрече слуховете за "мащабна шпионска операция". На този етап няма потвърждение за това, каза той. Разследва се и версия, според която двамата млади са искали да снимат видеоклип над Кралския парк, но не са знаели, че там е забранено да летят дронове. От съображения за безопасност полетите с дронове над правителствени сгради и друга критична инфраструктура са забранени. Такива съоръжения са обозначени със знаци, информиращи потребителите, че полетите с дронове са забранени. Всеки оператор на дрон с лиценз за дрон може също да използва специално приложение, за да провери къде се намират дроновете и къде не е разрешено да летят. Окръжната прокуратура във Варшава посочва, че досега по случая има доказателства за нарушение на законодателството на страната, касаещо авиацията и че на 17 септември се очаква те да бъдат представени в съда.

Факт е обаче, че особено след като Путинова Русия подпали пълномащабната война в Украйна, в Европа имаше случаи, при които руските служби вербуват млади хора за саботажи

Припомняме, че Туск обяви, че е свален дрон, летял над полски правителствени учреждения и над резиденцията на полския президент във Варшава - Белведере.