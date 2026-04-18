Започна ремонтът на улица „Цар Самуил“ в село до Тетевен

Кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева и зам.-кмета - Тони Стоев направиха оглед на ремонта на ул. „Цар Самуил“ в с. Градежница, който стартира преди броени дни. Проектът се финансира чрез сключено споразумение с МРРБ и предвижда реконструкция на участък с обща дължина от 310 метра.

„Извършваните ремонтни дейности по улица „Цар Самуил“ са част от целенасочената политика на Община Тетевен за подобряване на уличната мрежа във всички населени места. За нас е важно не само да се реализират проекти, но и да се следи стриктно качеството на изпълнение. Уверена съм, че след приключването на ремонта жителите ще усетят реално подобрение в ежедневието си, каза д-р Бояджиева при проверката на ремонтните дейности.

Проектната разработка предвижда фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, изкоп за пътна конструкция, полагане на трошен камък, битумен разлив, полагане на пласт неплътен асфалтобетон и полагане на пласт плътен асфалтобетон. В голям участък се предвижда изграждане на нови бетонови бордюри и тротоар от двете страни на улицата, а там, където трасето не позволява, ще бъдат изградени банкети.

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, повишаване на безопасността и възстановяване на експлоатационните характеристики на ул. „Цар Самуил“ с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.