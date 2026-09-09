12 премиерни заглавия от програмата на Синелибри в кино "Люмиер"

Селекция от дванайсет значителни заглавия от тазгодишната програма на кино-литературния фестивал Синелибри са в предварителна продажба. Сред тях са адаптации на класически произведения като "Кукла" на Болеслав Прус и "Дневникът на една камериерка" на Октав Мирбо, както и кинематографични прочити на съвременни романи като "Историите на нощта" от носителя на "Гонкур" Лоран Мовиние и "Лудории" от майстора на изтънчената психологическа проза Доменико Старноне. Официалните премиери на тези филми ще се състоят в кино "Люмиер" и ще бъдат съпроводени със специални изненади, които предстои да разкрием.

17 октомври | 17:30 ч.

Премиера на "Петокнижие Анжелово"

Документалният филм на Лъчезар Аврамов по сценарий на Димитър Стоянович улавя знакови моменти от 100-годишната история на Анжел Вагенщайн. Личност с непомерна устойчивост, пословичен интегритет, дух и мъдрост, дала живот на десетки киносценарии, неовехтели речи, прозорливи "драскулки" и на признатия в цял свят белетристичен триптих "Петокнижие Исааково", "Далеч от Толедо" и "Сбогом, Шанхай".

17 октомври | 20:00 ч.

Премиера на "Ще се случи тази вечер"

Новият филм на многократно награждавания италиански режисьор Нани Морети влиза в програмата на Синелибри непосредствено след премиерата във Венеция. Вдъхновен от сборника с разкази "Гладно сърце" на Ешкол Нево ("Три етажа"), това е филм за непредвидимите срещи и дивата логика на сърцето, великолепно илюстрирана от героите на Луи Гарел и Жасмин Тринка.

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18 октомври | 17:00 ч.

Премиера на "Историите на нощта"

Номинираният за "Златна палма" в Кан психологически трилър на Леа Мисиус превръща едноименния роман на Лоран Мовиние в смразяваща история за страха, вината и скритите травми. Моника Белучи и Беноа Мажимел са само част от безупречния актьорски състав.

19 октомври | 19:00 ч.

Галасъбитие на Испания: "Черното топче"

Един от най-впечатляващите филми на годината - "Черното топче", донесе на дуото Хавиер Калво и Хавиер Амброси (Лос Хавис) голямата награда за режисура в Кан. Главните роли са поверени на зашеметяващи актьори, а присъствието на Пенелопе Крус и Глен Клоуз е допълнителният бонус на тази история, вдъхновена от незавършена творба на Федерико Гарсия Лорка.

21 октомври | 19:00

Премиера на "Клетниците"

Безсмъртният свят на Виктор Юго отново среща киното в една история за справедливост, вина, милосърдие и човешко достойнство, която не е изгубила нищо от своята емоционална мощ. В образа на Жан Валжан се превъплъщава известният френски актьор Венсан Линдон ("Роден", "Двете страни на острието").

24 октомври | 16:30

Премиера на "Разум и чувства"

Легендарният роман на Джейн Остин се завръща на големия екран чрез новаторската адаптация на Джорджия Оукли. Творчеството на английската писателка съдържа фундаментални истини за човешката природа, което обяснява факта, че остава привлекателно за адаптации в киното и на театралната сцена и през XXI век.

24 октомври | 19:00

Премиера на "Такси за рая"

Иван Ничев и Тодор Чапкънов обединяват сили за тази черна комедия по новелата "Нощно бдение" на Димитре Динев - абсурдно смешен и болезнено човешки разказ, в който границите между изкуството да живееш и изкуството да умираш постепенно се размиват.

25 октомври | 17:30

Премиера на "Хаос в Комеди Франсез"

Френската театрална комедия нахлува в киното и всява хаос. Дали е възможно пиеса като "Макбет", чиито основни теми са предателството и покварата на властта, да бъде поставена като комедия? Този филм е красива среща между две изкуства и сякаш е създаден за Синелибри.

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26 октомври | 19:00

Галасъбитие на Полша | "Кукла"

Мачей Кавалски ни предлага новия си пълнометражен игрален филм, адаптация по епичната социалнопсихологическа творба на Болеслав Прус. "Кукла" е смятан за най-великия полски роман - внушителна панорама на живота във Варшава през втората половина на XIX век.

28 октомври | 19:00

Премиера на "Лудории"

Марио Мартоне, един от най-ярките представители на италианската кинематография, режисира неподражаемия Тони Сервило в тази неочаквано иронична и остроумна битка между поколенията. Филмът е екранизация на едноименния роман на Доменико Старноне.

30 октомври | 19:00

Галасъбитие на Румъния | "Дневникът на една камериерка"

Безкомпромисният румънски режисьор Раду Жуде пренася класическия роман на Октав Мирбо в съвременна Европа, превръщайки го в остра и провокативна сатира за класовите различия, миграцията и привилегиите.

1 ноември | 19:15

Галасъбитие на Ирландия | "В името на Отца"

Една от култовите творби на ирландското кино - отличеният със "Златна мечка" и седем номинации за "Оскар" шедьовър на Джим Шеридан - ще бъде излъчена в кино "Люмиер" в присъствието на самия режисьор. Съдебната драма с Даниъл Дей-Луис в главната роля отразява действителен случай. Напомняме, че Шеридан е председател на журито в конкурса за най-добър пълнометражен игрален филм.

Билетите за 12-те събития са достъпни тук: https://epaygo.bg/epaygo/event/cinelibri

Допълнителна информация: https://www.cinelibri.com/filmi-2026-2/