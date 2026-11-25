Един от синовете на лидера на Чечения Рамзан Кадиров е получил сръбско гражданство с различна фамилия за „особени заслуги“, предаде косовския портал Kosovapress, позовавайки се на разследване на Фондацията за борба с корупцията (ФБК), основана от покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, въз основа на документи от „Официален вестник на Сърбия“.

Според ФБК, през юли 2025 г., със специално решение на сръбския премиер Джуро Мацут, 18-годишният Али Рамзанович Мусаев, роден в чеченското село Ченторой, е получил сръбско гражданство.

Според ФБК обаче, датата и мястото на раждане на Али Мусаев напълно съвпадат с тези на Али Кадиров, син на чеченския лидер, един от най-близките съюзници на руския диктатор Владимир Путин.

Междувременно руската разследваща медия „Агентство“ разкри, въз основа на данни, изтекли от бази данни, че Али Кадиров официално е променил фамилното си име на Мусаев през януари 2025 г. чрез службата по гражданско състояние в Чечня и след това е получил нов вътрешен руски паспорт.

Сръбският му паспорт му позволява безвизово пътуване за краткосрочни престои в Шенгенското пространство. Над 100 пътувания, предимно с частен самолет Фондацията на Навални е идентифицирала над 100 пътувания на Али Кадиров, предимно до Дубай и почти винаги с частни самолети.

Всички от семейство Кадирови са си сменили фамилията

Според разследването на ФБК - документи с фамилното име Мусаев притежават и съпругата на Рамзан Кадиров - Медни, синовете му Адам и Ахмат, както и дъщеря му - Табарик.

Тези документи им позволяват да пътуват в чужбина, въпреки санкциите. ОЩЕ: Сърбия се отърва от племенника на Рамзан Кадиров

Кой още има сръбски паспорт, за да пътува?

Сърбия също издаде паспорти на членове на семействата на ръководители на руската военна индустрия Според ФБК, едновременно с Али Кадиров, сръбско гражданство са получили и Мадина и Роза Бажаева, роднини на чеченския олигарх Муса Бажаев.

Сръбските власти също бяха издали паспорти на членовете на семейството на Николай Колесов, бивш губернатор на Амурска област и ръководител на концерна „Радиоэлектронные технологии“, част от руската държавна корпорация „Ростех“.

Сред бенефициентите бяха дъщеря му Анастасия, съпругът ѝ Николай Ураев, занимаващ се с отбранителната промишленост, както и майка му. Сестрата и бившата съпруга на Колесов също бяха получили сръбско гражданство. Фондацията на Навални призовава за намеса на Сърбия и ЕС Фондацията за борба с корупцията се обърна към сръбските власти с призив да отнеме гражданството на Али Кадиров.

Организацията е приложила към искането и списък с други руски граждани, за които изразява съмнения относно придобиването на сръбско гражданство. Същото искане е препратено и до органите на Европейския съюз. ОЩЕ: Несметното богатство в имоти на синовете на Кадиров - поглед от руска опозиционна медия