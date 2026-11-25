Над 10 000 прелетни птици създават спираща дъха гледка на езеро в Китай. Хиляди лебеди, гъски, патици и други прелетни птици са се събрали, за да презимуват на езерото Шендзин в китайската провинция Анхуей. С настъпването на залеза езерото се оцвети в златисто, а птиците – почиващи в плитките води или летящи над тях, създадоха една наистина вълшебна картина.
Езерото Шендзин е известно като „Езерото на жеравите“, едно от най-важните места в Китай, където зимуват редки видове птици.
🦢 Over 10,000 migratory birds create a breathtaking spectacle on a lake in China Thousands of swans, geese, ducks, and other migratory birds have gathered to spend the winter at Shengjin Lake in China's Anhui Province. As the sun set, the lake turned golden, while birds resting in the shallows and flying overhead created a truly magical scene. Shengjin Lake is known as the “Lake of Cranes” — one of China's most important wintering grounds for rare birds.— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026