Председателят на Китайската комунистическа партия в Шанхай, смятан за протеже на китайския авторитарен лидер Си Дзинпин, попадна под ударите на китайското правосъдие. 62-годишният Чен Дзинин, който управлява най-големия град и финансов център на Китай от октомври 2022 година, вече официално е разследван за корупция. Това е пореден епизод на ескалация в антикорупционна чистка, която вече е обхванала голяма част от най-известните политически и не само фигури в Китай, коментира CNN.

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Дзинин е изправен пред обвинение в корупция и е заподозрян в "сериозни нарушения на дисциплината", съобщи китайската държавна агенция "Синхуа". Това е потресаващо падение за Чен, който беше смятан за изгряваща политическа звезда и дори беше сочен сред потенциалните наследници на Си Дзинпин. Преди да поеме Шанхай, той беше кмет на Пекин и организира Зимните олимпийски игри в китайската столица. Неговото порфтолио в политиката е "зелената кауза". Не е изненадващо, че правителствените платформи в Шанхай бързо премахнаха публикации, споменаващи Чен.

Си, който е почти сигурно, че ще поеме четвърти мандат на поста си догодина, провежда неуморна антикорупционна кампания в продължение на повече от десетилетие. С тази кампания той свали висши политически, военни и съдебни фигури, някога смятани за недосегаеми. Скоростта и мащабът на тези усилия достигнаха невиждани нива през последните месеци.

Чен става четвъртият човек от 24-членното политбюро на Китайската комунистическа партия, най-висшият ешелон на властта в Китай, който пада от последния партиен конгрес насам през 2022 година.

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