150-килограмов арменец размаза конкуренцията при исполините на Световното по вдигане на тежести

Сребърният медалист от Олимпийските игри в Париж в категория над 102 кг Вараждат Лалаян завоюва безапелационно титлата в категория над 110 кг на Световното първенство по вдигане на тежести във Фьоде, Норвегия. Арменецът спечели с категорична преднина пред Гор Минасян, който се състезава за Бахрейн. 150-килограмовият Лалаян събра двубой от 461 кг, като записа 211 кг в изхвърлянето и 250 кг в изтласкването.

Световна титла за Вараждат Лалаян

Това беше достатъчно, за да грабне златото с 14 кг преднина, тъй като Минасян успя да вдигне общо 447 кг (205 кг и 242 кг). Така Вараждат Лалаян защити титлата си, която беше заслужена в старата категория над 109 кг. И на двата форума големият отсъстващ бе живата легенда Лаша Талахадзе, който е хегемон в тази категория.

🥇🇦🇲 Varazdat Lalayan (+110 kg) won the small gold medal in the snatch with a result of 211 kg and became a two-time World Champion in #weightlifting.#Armenia #iwfmawards2025 pic.twitter.com/1DUK1EYMEU — Arthur Maghakian (@ArMaghak) October 11, 2025

Не липсваха и изненади в последната категория на планетарния шампионат в Норвегия. Пет състезатели от най-високата група А не завършиха, включително сребърният медалист от Манама 2024 Али Давуди. Иранецът записа третия най-добър резултат в изхвърлянето с 196 кг, но се провали и на трите си опита в изтласкването. Това означаваше, че Сонг Йонгхван от Република Корея спечели изненадващо бронзов медал с 410 кг.

Христо Христов приключи участието на България на Световното първенство по вдигане на тежести, което се провежда във Фьоде, Норвегия. Българинът завоюва 6-о място в категория до 110 килограма