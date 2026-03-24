Абсолютен звяр! Линдзи Вон смая всички след ужасяващото падане на Олимпиадата (ВИДЕО)

Линдзи Вон демонстрира напредъка си във възстановяването само пет седмици след драматичното си падане на Зимните олимпийски игри през 2026 г. 41-годишната скиорка качи видео в Instagram в събота, 21 март, в което показва решимостта си да се върне в залата, въпреки че все още използва патерици, като успешно изпълни няколко набирания. Тя написа под видеото: "Първата серия набирания след операцията… бавно, но сигурно напредвам!". След набиранията Вон се усмихва на камерата и се изплезва, облягайки се на патериците, изглеждайки горда от това, което е постигнала.

Феновете похвалиха петкратната олимпийска шампионка, като един от тях написа: "Ти си истински пример за подражание за всички хора на всякаква възраст." Друг написа: "Линдзи, ти си боец. Браво!" "ВДЪХНОВЯВАЩО, НЕВЕРОЯТНО, В РЕЖИМ НА ЗВЯР", добави комедиантката Челси Хандлър.

Олимпийското завръщане на спортната звезда през февруари 2026 г. завърши с ужас, тъй като тя претърпя ужасен инцидент само 13 секунди след старта си в спускането за жени на Олимпиадата в Милано-Кортина. Вон, която вече страдаше от скъсана предна кръстна връзка преди състезанието, закачи ръката си за врата на пистата, докато беше във въздуха, което я извади от равновесие и доведе до падането. Тя беше транспортирана по въздух до болницата и се наложи да претърпи пет операции, след като получи сложна фрактура на пищяла и счупен глезен.

Още: След страшен инцидент и удар в главата: Легендата на ски бягането Йоханес Клаебо е в болница

По-късно Вон разказа, че е била на косъм от ампутация на крака, след като е страдала от компартмент синдром, който се описва като "болезнено натрупване на налягане около мускулите". "Острият компартмент синдром е спешно състояние, което възниква след тежки травми или като усложнение след операция." "Въпреки че вчерашният ден не завърши така, както се надявах, и въпреки силната физическа болка, която ми причини, не съжалявам за нищо", каза тя в изявление, публикувано в Instagram на 9 февруари.

"Да стоя в стартовата врата вчера беше невероятно усещане, което никога няма да забравя. Да знам, че стоя там и имам шанс да спечеля, беше победа сама по себе си. Също така знаех, че състезанията са риск. Винаги е бил и винаги ще бъде невероятно опасен спорт", добави тя. Вон беше контузила същия крак седмица по-рано в края на януари, като "напълно" разкъса предната кръстна връзка в последната си състезателна надпревара за Световната купа преди Олимпиадата в Милано. Въпреки това тя заяви, че предната кръстна връзка и миналите ѝ контузии "нямат нищо общо с падането ми".

Още: Само 25 дни след ужасяващия инцидент в Милано/Кортина: Линдзи Вон се завърна в залата за тренировки (ВИДЕО)

След инцидента скиорката е решена да възстанови силите си, като дори караше стационарен велоергометър на 13 март като част от рехабилитацията си в седмиците след операциите. Трикратната олимпийска медалистка заяви, че "не е готова" да говори за бъдещето си в ски спорта след инцидента. "Фокусирах се върху възстановяването си от контузията и връщането към нормалния живот", заяви Вон в изявление, публикувано в X на 15 март. "Имам невероятен живот извън ски спорта. Беше невероятно да бъда отново №1 в света на 41 години и да поставя нови рекорди в моя спорт, но на моята възраст само аз ще определям бъдещето си.", добави тя.