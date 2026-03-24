Абсолютен звяр! Линдзи Вон смая всички след ужасяващото падане на Олимпиадата (ВИДЕО)

24 март 2026, 16:00 часа 469 прочитания 0 коментара
Линдзи Вон демонстрира напредъка си във възстановяването само пет седмици след драматичното си падане на Зимните олимпийски игри през 2026 г. 41-годишната скиорка качи видео в Instagram в събота, 21 март, в което показва решимостта си да се върне в залата, въпреки че все още използва патерици, като успешно изпълни няколко набирания. Тя написа под видеото: "Първата серия набирания след операцията… бавно, но сигурно напредвам!". След набиранията Вон се усмихва на камерата и се изплезва, облягайки се на патериците, изглеждайки горда от това, което е постигнала.

Феновете похвалиха петкратната олимпийска шампионка, като един от тях написа: "Ти си истински пример за подражание за всички хора на всякаква възраст." Друг написа: "Линдзи, ти си боец. Браво!" "ВДЪХНОВЯВАЩО, НЕВЕРОЯТНО, В РЕЖИМ НА ЗВЯР", добави комедиантката Челси Хандлър.

Олимпийското завръщане на спортната звезда през февруари 2026 г. завърши с ужас, тъй като тя претърпя ужасен инцидент само 13 секунди след старта си в спускането за жени на Олимпиадата в Милано-Кортина. Вон, която вече страдаше от скъсана предна кръстна връзка преди състезанието, закачи ръката си за врата на пистата, докато беше във въздуха, което я извади от равновесие и доведе до падането. Тя беше транспортирана по въздух до болницата и се наложи да претърпи пет операции, след като получи сложна фрактура на пищяла и счупен глезен.

По-късно Вон разказа, че е била на косъм от ампутация на крака, след като е страдала от компартмент синдром, който се описва като "болезнено натрупване на налягане около мускулите". "Острият компартмент синдром е спешно състояние, което възниква след тежки травми или като усложнение след операция." "Въпреки че вчерашният ден не завърши така, както се надявах, и въпреки силната физическа болка, която ми причини, не съжалявам за нищо", каза тя в изявление, публикувано в Instagram на 9 февруари.

"Да стоя в стартовата врата вчера беше невероятно усещане, което никога няма да забравя. Да знам, че стоя там и имам шанс да спечеля, беше победа сама по себе си. Също така знаех, че състезанията са риск. Винаги е бил и винаги ще бъде невероятно опасен спорт", добави тя. Вон беше контузила същия крак седмица по-рано в края на януари, като "напълно" разкъса предната кръстна връзка в последната си състезателна надпревара за Световната купа преди Олимпиадата в Милано. Въпреки това тя заяви, че предната кръстна връзка и миналите ѝ контузии "нямат нищо общо с падането ми".

След инцидента скиорката е решена да възстанови силите си, като дори караше стационарен велоергометър на 13 март като част от рехабилитацията си в седмиците след операциите. Трикратната олимпийска медалистка заяви, че "не е готова" да говори за бъдещето си в ски спорта след инцидента. "Фокусирах се върху възстановяването си от контузията и връщането към нормалния живот", заяви Вон в изявление, публикувано в X на 15 март. "Имам невероятен живот извън ски спорта. Беше невероятно да бъда отново №1 в света на 41 години и да поставя нови рекорди в моя спорт, но на моята възраст само аз ще определям бъдещето си.", добави тя.

Яна Баярова
