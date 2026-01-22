Атлет №1 на България за 2025-та: Мога да постигна много, целите ми са призови места на големите първенства!

Атлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков получи отличието си на специална церемония в хотел „Метрополитън“ в София. Преди ден най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете подобри личния си рекорд на закрито и спечели първото място в дисциплината по време на второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала „Локомотив“ в Пловдив.

„Трябва да съм здрав“

Най-добрите атлети на България бяха наградени на церемонията "Атлет и Атлетка на България за 2025 година" на 22 януари в... Posted by Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation on Thursday, January 22, 2026

„Доволен съм от наградата, да. Тя е признание за всичко това, което съм направил през годината. Тези неща са бонус към всичко постигнато и по някакъв начин ние състезателите се борим за тази титла, защото, борейки се за нея постигаме по-големи резултати. Целите са високи - да постигна отново призови места на големите първенства, които следват зимата и лятото - Световното първенство в зала и Европейското първенство на открито“, заяви Саръбоюков и продължи:

„Не искам да говоря в метраж какво очаквам. Мога да постигна много. Всички, които бяха вчера в Пловдив мисля, че го видяха. Трябва са съм здрав, трябва да направя същото състезание като вчера, просто да оправя още няколко неща и смятам, че мога да постигна доста по-голям метраж“.

„За да постигна този резултат още в началото на сезона, има нещо, което сме научили и потренирали, но все пак смятам, че има още грешки, които да оправяме. Щеше да е лошо, ако съм перфектен и скачам, за мен, толкова слабо“, завърши лекоатлетът.

ОЩЕ: Саръбоюков с много силно начало на годината: Подобри личния си рекорд и покри норматив за Световно