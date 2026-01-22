Оставката на Румен Радев:

Атлет №1 на България за 2025-та: Мога да постигна много, целите ми са призови места на големите първенства!

22 януари 2026, 16:08 часа 379 прочитания 0 коментара
Атлет №1 на България за 2025-та: Мога да постигна много, целите ми са призови места на големите първенства!

Атлет номер 1 на България за 2025 година Божидар Саръбоюков получи отличието си на специална церемония в хотел „Метрополитън“ в София. Преди ден най-добрият български състезател в скока на дължина при мъжете подобри личния си рекорд на закрито и спечели първото място в дисциплината по време на второто издание на международния турнир по лека атлетика в зала „Локомотив“ в Пловдив.

„Трябва да съм здрав“

Най-добрите атлети на България бяха наградени на церемонията "Атлет и Атлетка на България за 2025 година" на 22 януари в...

Posted by Българска Федерация Лека Атлетика / Bulgarian Athletics Federation on Thursday, January 22, 2026

„Доволен съм от наградата, да. Тя е признание за всичко това, което съм направил през годината. Тези неща са бонус към всичко постигнато и по някакъв начин ние състезателите се борим за тази титла, защото, борейки се за нея постигаме по-големи резултати. Целите са високи - да постигна отново призови места на големите първенства, които следват зимата и лятото - Световното първенство в зала и Европейското първенство на открито“, заяви Саръбоюков и продължи:

„Не искам да говоря в метраж какво очаквам. Мога да постигна много. Всички, които бяха вчера в Пловдив мисля, че го видяха. Трябва са съм здрав, трябва да направя същото състезание като вчера, просто да оправя още няколко неща и смятам, че мога да постигна доста по-голям метраж“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„За да постигна този резултат още в началото на сезона, има нещо, което сме научили и потренирали, но все пак смятам, че има още грешки, които да оправяме. Щеше да е лошо, ако съм перфектен и скачам, за мен, толкова слабо“, завърши лекоатлетът.

ОЩЕ: Саръбоюков с много силно начало на годината: Подобри личния си рекорд и покри норматив за Световно

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Лека атлетика Европейско първенство по лека атлетика Световно първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес