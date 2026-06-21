"Атлет на атлетите" донесе последния медал за България от Балканиадата в Гърция

България завърши Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени с шест отличия. След като в първия ден от уикенда атлетите ни завоюваха пет медала, в неделя Крум Захариев добави още един. Родният състезател стана трети в надпреварата на многобой във Волос, Гърция. Националът, който водеше след първите пет дисциплини, записа личен рекорд от 7387 точки и спечели втори пореден бронз от Балканиада. Захариев отстъпи само на представителите на домакините Константинос Карагиянидис със 7551 и новия носител на титлата "атлет на атлетите" на Балканите - Ангелос-Цанис Андреоглу със 7864 точки.

Бронз за Крум Захариев във Волос

"Исках да бъда още по-напред в класирането, но в първия ден от надпреварата вложих много сили и за втория ми беше доста трудно", Захариев след края на надпреварата. В събота се проведоха пет от десетте дисциплини. Българинът стартира надпреварата с нов личен рекорд на 100 метра - 10.87 секунди, а след това изравни най-доброто си постижение на дълъг скок - 7.09 метра. Последва рекорд на тласкане гюле - 13.77 метра, и най-добър резултат за сезона на скок височина - 1.89 метра. На края на пъривя ден той пробяга дистанцията от 400 метра за рекордните 48.70 секунди и оглави класирането.

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Вторият ден започна с време от 15.21 секунди на 110 метра препятствено бягане. В хвърлянето на диск постигна 37.02 метра, а след това записа 4.30 метра на овчарски скок. Захариев хвърли копието на 49.36 метра, за да подобри най-доброто си постижение и в тази дисциплина, а накрая финишира 1500 метра за 4:43.64 минути. По този начин той подобри с 387 точки предния си най-добър резултат.

Останалите отличия за страната ни донесоха Христо Илиев - злато на 100 метра, Божидар Саръбоюков - бронз на дълъг скок, Тихомир Иванов - бронз на висок скок, мъжката щафета на 4х100 метра (в състав Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса Фирмино и Христо Илиев) - бронз и смесената щафета на 4х400 метра (Росина Николова, Андреа Савова, Димитър Христов и Тодор Тодоров) - бронз.

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