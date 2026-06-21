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Успех в Китай: Рами Киуан и Радослав Росенов превзеха подиума на Световната купа по бокс

21 юни 2026, 11:57 часа 246 прочитания 0 коментара
Снимка: Lap.bg
Успех в Китай: Рами Киуан и Радослав Росенов превзеха подиума на Световната купа по бокс

Рами Киуан спечели сребърен медал от Световната купа по бокс в Гуейян, Китай, като записа още един силен резултат в категория до 75 килограма. Под ръководството на треньора Жоел Арате българският национал стигна до финала, където се изправи срещу един от най-сериозните съперници в дивизията Саиджамшид Жафаров, и отстъпи в оспорван двубой.

Рами Киуан завоюва сребърно отличие на Световната купа в Китай след оспорван финал срещу Саиджамшид Жафаров

Жафаров е добре познат в световния бокс - с бронзов медал от първенството в Ливърпул и сребро от световния шампионат в Ташкент, което подчертава класата на съперника, срещу когото Киуан се представи на високо ниво.

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Радослав Росенов

С този резултат България приключи турнира с отлично общо представяне. Освен среброто на Киуан, Радослав Росенов донесе бронзов медал в категория до 60 килограма.

Световната купа в Гуейян е сред най-силните турнири в календара на World Boxing и има важно значение за натрупването на точки за олимпийската ранглиста за Лос Анджелис 2028. Киуан добавя 100 точки към актива си, а Росенов - 75, което допълнително затвърждава позициите на българските боксьори в международната класация.

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бокс Радослав Росенов Рами Киуан
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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