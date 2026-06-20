Още 3 медала за България от Балканиадата по лека атлетика! Саръбоюков не успя да защити титлата си

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков не успя да защити титлата си от зимата и завърши трети на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което се провежда във Волос, Гърция. Най-добрият ни състезател в скока на дължина не успя да разгърне потенциала си и завърши на третата позиция в сектора с резултат от 8.04 метра. Шампион в дисциплината стана действащият олимпийски първенец Милтиадис Тентоглу от Гърция с 8.36 метра, които постигна в първия си опит. Втори се нареди 19-годишният сърбин Лука Бошкович, който записа нов личен рекорд от 8.19 за сребърния медал.

Трето място за Саръбоюков във Волос

Саръбоюков започна надпреварата със стабилен опит от 7.93 метра. След това той записа 7.87 и 8.03, за да заеме второто място. В четвъртия си скок той прибави още един сантиметър към предното си постижение. Българинът записа 7.93 и фал в последните си два опита. По време на състезанието изглеждаше, че атлетът от Харманли изпитва някакви затруднения. Другият ни представител в сектора Стилиян Орлинов, роден през 2009 година, завърши на престижната 9-а позиция. Националният рекордьор за юноши под 18 години записа 7.27 метра в първия си опит и само три сантиметра го разделиха от това да прави шест опита.

Трето място и за мъжкия състав на България

След края на надпреварата на дълъг скок започнаха щафетите. Мъжкият ни квартет в състав Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса Фирмино и Христо Илиев спечели бронзовите медали на 4х100 метра. Националите завършиха с време от 39.39 секунди. Шампиони станаха турците с 39.05 секунди, а представителите на домакините завършиха втори с 39.32. Женският ни състав - Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова и Радина Величкова, завърши на 5-а позиция с време от 45.76 секунди. Шампионки станаха гъркините с 44.09.

После смесената щафета на 4х400 метра, състояща се от Андреа Савова, Росина Николова, Димитър Христов и Тодор Тодоров завършиха на 3-о място в конкуренцията само на Гърция и Румъния. Времето на родния състав беше 3:30.28 минути. Румъния се поздрави с победата и 3:18.58, а резултатът на южната ни съседка бе 3:24.18 минути. Докато Саръбоюков се бореше на сектора за дълъг скок, на пистата се проведоха финалите на 100 метра спринт. Христо Илиев донесе поводи за гордост на България, печелейки балканската титла с 10.25 секунди. При дамите Радина Величкова завърши 8-а. Още един медал за страната ни донесе Тихомир Иванов на скок височина. Така страната ни завърши първия ден с пет отличия.