Министерство на спорта предупреждава: България е пред изхвърляне от Олимпийските игри, Карлос Насар може да изпусне Лос Анджелис 2028

Българското участие във вдигането на тежести на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 е поставено под сериозна въпросителна, като сред засегнатите може да бъде и олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар. За тревожната ситуация предупреди министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който открои дълбоките структурни проблеми в българската федерация по щанги.

Министерството на младежта и спорта започва масови проверки и готви сериозни санкции заради хаоса във федерациите

По думите му организацията на практика е парализирана заради съдебни спорове около новото ръководство начело с Асен Златев. Това блокира нормалното функциониране на федерацията в ключов период. Към административните трудности се добавя и тежкото финансово състояние, като задълженията вече достигат приблизително 1,7 милиона лева.

Министърът подчерта, че ситуацията изисква спешни мерки и комбиниран подход, както държавна намеса, така и намиране на стабилно частно финансиране, за да не се стигне до пропускане на международни участия.

„Встъпих в длъжност преди малко повече от месец и още от първия ден е ясно – предстои сериозна работа, проверки и задълбочен анализ. В системата има натрупано ниско доверие и напрежение, което трябва да бъде преодоляно”, каза в ефира на “Лице в Лице” министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Още: Офертите от чужди държави към Карлос Насар не спират да валят – суперзвездата разкри дали ще продължи да вдига за България

Той посочи, че в министерството вече са проведени редица срещи с различни структури в спорта и е направена вътрешна анкета, която показва сериозни проблеми в начина на управление и вземане на решения.

“Ситуацията е напрегната. При шахмата има сериозни проблеми и напрежение, включително около Нургюл Салимова. Това не е изолиран случай - има вътрешни конфликти и съдебни спорове, които блокират развитието. Получено е и писмо от ФИДЕ за санкции и глоби, но в момента водим активен диалог, за да осигурим участие на българските състезатели на олимпиадата. Всички страни искат обединение, но лични конфликти пречат на процеса. Работи се по намиране на устойчиво решение. При вдигането на тежести също има тежки наследени проблеми и дългове от около 1,7 млн. лева. Водят се разговори с Федерацията и ключови фигури в спорта, за да се намери изход с помощта на държавата, спонсори и диалог. Целта е да не се допусне България да остане без участие на важни международни състезания”, обясни още Керязов.

Освен това той съобщи, че се проверяват сигнали за нарушения и в други спортни федерации, като при доказани нередности ще последват санкции. В ход са и обсъждания за по-строг контрол и по-ефективно управление на държавните спортни дружества, включително нови модели на партньорство и отчетност, както и назначението на нови управители.

Още: Вчера "наши момчета", днес некадърници: Защо българският спорт обича успехите, но мрази спортистите си?