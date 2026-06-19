Безапелационни Радослав Росенов и Рами Киуан осигуриха два медала за България от Световната купа по бокс

България продължава да е сред водещите страни, които диктуват модата в световния бокс. Радослав Росенов и Рами Киуан постигнаха поредния голям успех, след като осигуриха два медала от Световната купа в Китай. Турнирът в Гуейян е от най-висока категория на World boxing и е част от квалификационните състезания по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

Росенов и Киуан си гарантираха поне бронзови медали

В категория до 60 килограма Радослав Росенов показа пълно превъзходство. В битката на бронзовите медалисти от Световното първенство в Ливърпул от миналата година, националът ни срази японеца Шунсуке Китамото. Той се поздрави с категорична победа с 3:0 гласа и се класира за полуфиналите на Световната купа. Там Росенов ще се изправи срещу действащия олимпийски шампион – Абдумалик Халоков от Узбекистан. Съперникът му утре е и актуален световен първенец от Ливърпул!

Рами Киуан също постигна категорична победа в категория до 75 килограма. Сребърният медалист в дивизията от световното в Англия преди година не остави съмнения за разликата в класите на мача му с Тимур Нурсеитов (Узбекистан). Националът ни ликува след 5:0 съдийски гласа и утре ще играе за място на финалите срещу поляка Матеуш Урбан. Двамата се познават добре, предвид че имат по една разменена победа на полска територия миналата година.

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