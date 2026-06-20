Българин е №1 на Балканите! Христо Илиев отвя конкуренцията в Гърция за първа титла на 100 метра

Българският спринтьор Христо Илиев стана шампион в дисциплината 100 метра на Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени, което се провежда във Волос, Гърция. 21-годишният атлет, който бе фаворит във финала, след като даде най-доброто време в 1/2-финала - 10.18 секунди (с вятър над позволеното), записа резултат от 10.26 секунди за първата си титла в късия спринт. Миналото лято Илиев завърши трети на 100 метра, а през зимата завоюва и балканското злато на 60 метра.

Илиев донесе втори медал на България

При дамите 18-годишната Радина Величкова успя да се класира на финала на 100 метра след силно бягане и резултат 11.53 секунди в сериите. Другата ни представителка Кристен Радуканова остана извън най-добрите осем. На финала Величкова се бори сред далеч по-опитни конкурентки и завърши на престижната 8-а позиция с време от 11.61 секунди.

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Трето място за Тихомир Иванов

Малко преди това най-добрият български състезател на висок скок през последните години Тихомир Иванов спечели бронз в своята дисциплина. Родният представител донесе първия медал за страната ни с резултат от 2.12 метра, които преодоля от втория си скок. След това той вдигна летвата на 2.16, но направи три неуспешни опита. Ясир Кудубан се нареди втори също с 2.12, но по-малко фалове, а шампион в сектора стана представителят на домакините Андреа Мита.

Ето и пълният състав на България за Балканиадата в Гърция.