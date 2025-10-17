Войната в Украйна:

Борец и лекоатлет изгоряха с допинг - ето всички наказани български спортисти през 2025-а

Борецът Джемал Али и лекоатлетът Велин Коваленко са последните български спортисти, получили наказание заради допинг от Антидопинговия център. Така наказаните спортисти от началото на годината стават седем. Али, който е европейски шампион за юноши от 2018 г. в свободния стил, е бил уличен в употребата на дехидрохлорметилтестостерон. Заради това той ще изтърпи наказание до юли 2028 г. Коваленко, който се състезава на 400 и 800 метра, е наказан за неявяване и отказ от проба без уважителна причина до 12 август 2029 г.

Пробата на Али е взета по време на състезание. Той стигна до схватка за бронза на Европейското първенство за мъже през 2020 г. в категория до 79 кг. Що се отнася до Коваленко, той най-вероятно е отказал да бъде тестван това лято, когато участва на Националния шампионат по лека атлетика на открито, където финишира трети на 400 метра. 31-годишният състезател на Берое няма да може да се състезава в следващите четири години.

Иначе наказани с допинг през 2025-а са и Виктор Ламбев (бокс), Кристиян Анев (самбо), Владимир Запрянов (силов трибой), Петър Гичев (кикбокс) и Стефан Йорданов (колоездене). Със спрени състезателни права е и сумистът Пенчо Дочев. Той е бил тестван от Международната федерация ISF на 25 май и в пробата му са открити тестостерон и норандростерон. По казуса му се очаква решение, а от 30 август той няма право да участва в спортни събития.

