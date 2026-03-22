Лайфстайл:

Бронзовият Саръбоюков се обърна към България: Надявам се, че не съм ви разочаровал

22 март 2026, 22:15 часа 431 прочитания 0 коментара

Божидар Саръбоюков донесе огромна радост на България, след като спечели бронз от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Въпреки това, за него остана огорчение, че не е успял да се пребори за световната титла. Саръбоюков отбеляза, че все пак се радва за медала, като ще опита да му се наслади, защото е "сбъдната мечта". И добави, че се надява, че не е разочаровал цяла България, тъй като смята, че към него е имало големи очаквания да стане световен шампион.

Саръбоюков след световния бронз: "Малко съм разочарован, но не мога да се оплаквам"

"Малко съм разочарован. Много се радвам за медала, все пак е световно първенство, с изключително силна конкуренция. Очаквах и такъв развой. Не мога да се оплаквам. Колкото и да не мога да го приема, ще гледам да му се нарадвам. Защото, пак казвам - сбъдната мечта", започна Божидар Саръбоюков пред БНТ, след като направи най-силния български скок на световен форум.

"По никакъв начин не са ме наплашили опитите на конкурентите. Петият и шестият ми опит бяха изключително рискови и силни. До последно си мислех, че може да не взема и медал. Скачал съм много пъти с тези състезатели и знам на какво са способни. Според мен днес бях по-добър от тях, но просто нямах късмет.

Бях малко натоварен и от очакванията, защото всички очакваха световна титла. Опитах да мисля само какво ще постигна като резултат. 8.31 си е сериозен резултат.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

С Фурлани се надъхвахме, приятелски настроени сме. Смятам, че съм изключително здрав психически. Благодаря на всички българи, това е изключително важно за мен. Надявам се, че не съм ги разочаровал. Искам да благодаря на всички, които стоят зад мен", добави още той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Лека атлетика Световно първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес