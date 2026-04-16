Четирима щангисти се осмелиха да заявят по-големи тежести от Карлос Насар за Европейското в Батуми

Най-добрият български щангист Карлос Насар навлиза в заключителната фаза от подготовката си за Европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми, Грузия. Спортист номер 1 на България ще гони четвърта поредна европейска титла и изглежда без конкуренция. Въпреки това, четирима щангисти от неговата категория до 94 килограма се осмелиха да дадат по-висока заявка в стартовите списъци за състезанието, което ще се състои на 24 април.

Карлос Насар влиза със заявка от 370 кг - далеч под възможностите му

Във финалния списък със заявки са заявени 32 тежкоатлети за категорията до 94 кг, като Насар влиза със "скромните" 370 кг като прогноза за двубоя. Тази заявка разбира се е далеч под възможностите на Карлос, който е показвал многократно, че вдига значително повече. Трябва да се отбележи, че тези заявки имат по-скоро ориентировъчна цел за референтното ниво на даден състезател, за да може и състезателите да бъдат разделени в отделни групи.

Кой се осмели да заяви повече килограми от Карлос?

Със заявените 370 кг Насар ще се състезава в А група, с най-добрите тежкоатлети, но прави впечатление, че четирима състезатели са заявили повече дори от него. Лидер е Ара Аганян от Армения с 380 кг, а същата заявка е подадена и за неговия сънародник Давит Ховханисян, който дори е резерва. Рафаел Фридрих от Германия е с третата най-голяма заявка - 375 кг. А Ромен Имадушен от Франция е четвърти с 371 кг.

След това идват още четирима състезатели със заявка от 370 кг, сред които и Насар. Миналата година Карлос отвя втория на Европейското с 38 килограма в двубоя, като не е изключено да има подобна доминация и през тази година. Карлос със сигурност превъзхожда останалите, а най-сериозните му конкуренти в момента са извън Европа и няма да участват. За заплаха се смяташе Киануш Ростами, но той "избяга" в по-долната категория.