Добри новини за Михаел Шумахер! Вече не е на легло

В британски медии се появи обнадеждаваща информация относно състоянието на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер. Германецът е извън публичното пространство повече от 12 години, след като претърпя ски инцидент през 2013 г., при който падна и удари лошо главата си. Според "Daily Mail" Шуми вече не е прикован на легло. Той може да се движи в дома си в инвалидна количка с помощта на медицински персонал.

Информацията за състоянието му остава силно ограничена по настояване на неговото семейство. Един от малкото хора, които посещават Шумахер, е бившият шеф на Ферари Жан Тод.

Надеждата умира последна

Снимка: Getty Images

Михаел, който навърши 57 години по-рано през януари, е седемкратен шампион във Формула 1 - рекорд, който дели с настоящия пилот на Ферари Люис Хамилтън, припомня БГНЕС.

Досега се смяташе, че Шумахер има сериозни затруднения в общуването и получава грижи от съпругата си Корина в дома им, където само малък брой хора имат достъп, за да се запази висока степен на неприкосновеност на личния живот. Сега, след информацията, изнесена от "Daily Mail", феновете на Шуми имат поводи за надежда, че един ден легендарният пилот може да се подобри.