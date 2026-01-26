Спорт:

Добри новини за Михаел Шумахер! Вече не е на легло

26 януари 2026, 13:11 часа 295 прочитания 0 коментара
Добри новини за Михаел Шумахер! Вече не е на легло

В британски медии се появи обнадеждаваща информация относно състоянието на легендарния пилот от Формула 1 Михаел Шумахер. Германецът е извън публичното пространство повече от 12 години, след като претърпя ски инцидент през 2013 г., при който падна и удари лошо главата си. Според "Daily Mail" Шуми вече не е прикован на легло. Той може да се движи в дома си в инвалидна количка с помощта на медицински персонал.

Още: "Задава се катастрофа": Предупредиха Хамилтън и Льоклер за нова криза във Ферари

Информацията за състоянието му остава силно ограничена по настояване на неговото семейство. Един от малкото хора, които посещават Шумахер, е бившият шеф на Ферари Жан Тод.

Надеждата умира последна

Снимка: Getty Images

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Михаел, който навърши 57 години по-рано през януари, е седемкратен шампион във Формула 1 - рекорд, който дели с настоящия пилот на Ферари Люис Хамилтън, припомня БГНЕС.

Още: "Другата страна" на Михаел Шумахер, която феновете на Формула 1 никога не видяха

Досега се смяташе, че Шумахер има сериозни затруднения в общуването и получава грижи от съпругата си Корина в дома им, където само малък брой хора имат достъп, за да се запази висока степен на неприкосновеност на личния живот. Сега, след информацията, изнесена от "Daily Mail", феновете на Шуми имат поводи за надежда, че един ден легендарният пилот може да се подобри.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Формула 1 Михаел Шумахер
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес