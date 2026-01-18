"Другата страна" на Михаел Шумахер, която феновете на Формула 1 никога не видяха

Приятел на Михаел Шумахер заяви, че е жалко, че феновете никога не са имали възможност да видят другата страна на германската легендата. По време на кариерата си в отборите на Джордан, Бенетон, Ферари и Мерцедес, Шумахер спечели седем световни титли във Формула 1, както и 91 победи в Гран При, 68 полпозиции и 77 най-бързи обиколки. През 2013 г., малко след оттеглянето си от спорта, Шумахер претърпя инцидент при каране на ски във Френските Алпи, който променил живота му из основи. Той претърпя две животоспасяващи операции на главата, след което бе поставен в медикаментозно предизвикана кома до юни 2014 г. Така вече 12 години той все още не се е появявал публично.

"Другата страна на Михаел Шумахер"

Смята се, че Шумахер има затруднения в общуването и получава грижи от съпругата си Корина в дома им, където само малък брой хора имат достъп, за да се запази висока степен на неприкосновеност на личния живот. Наследството на германеца на пистата ще продължи да живее, но бившият оперативен директор на Ред Бул Ричард Хопкинс, който стана близък приятел с Шумахер и редовно се срещаше с него на кафе в падока, би искал феновете да видят и другата му страна.

Шумахер е известен като безмилостния, психически непоклатим пилот, който даваше всичко от себе си на пистата, но Хопкинс казва, че имаше и по-мека страна в него, когато не носеше каска. И се чуди как би било запечатано това, ако беше наоколо например по време на Netflix специално предаване "Drive to Survive", което даде поглед върху личностите във Формула 1 и привлече множество нови фенове.

Ето какво каза Хопкинс:

"Мислех си как би се справил Михаел в ерата на Netflix и "Drive to Survive", каза Хопкинс в интервю за SPORTbible. "Мисля, че би било страхотно. Вероятно не сме видели другата страна на Михаел. По телевизията той винаги беше приветлив, винаги щастлив да дава интервюта. Ако спечелеше, беше уверен. Ако не беше спечелил, виждаше се другата му страна. Извън това, както при много хора, имаше и друга страна. Когато свалеше каската, раменете му се спускаха, той беше добър човек. Когато слагаше каската, се появяваше червена мъгла, както при много пилоти, и понякога това беше интензивно", каза той.

"Той имаше способността да бъде различна версия на себе си без каската. Имаше чудесна съпруга, чудесно семейство и чудесни приятели. Ако беше пълен идиот, нямаше да има всичко това. Имаше човешка страна в него. Затова е жалко, че никога не го видяхме в "Drive to Survive". Хората, които го познаваха, знаеха тази страна, но милиони го виждаха едноизмерно. С нещо като това щяхте да видите другите измерения - един много човечен, много добър човек."

Хопкинс коментира и сегашното състояние на Шумахер, като заяви, че едва ли ще го видим отново някога.