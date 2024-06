"Двама се карат, третият печели": Джордж Ръсъл триумфира в Австралия (ВИДЕО)

Верстапен летеше към трета поредна победа във Формула 1, но необичайно дълъг пит-стоп забави нидерландеца и той се впусна в битка с Норис за първото място. Пилотът на Макларън опита да го изпревари три пъти и в последния случай, седем обиколки преди края, двата болида се допряха и спукаха задни гуми.

