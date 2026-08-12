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Весела Лечева след бронза на Божидар Саръбоюков: След две години в Лос Анджелис този скок ще е златен!

12 август 2026, 11:56 часа 746 прочитания 0 коментара

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави Божидар Саръбоюков след отличното му представяне на Европейското първенство по лека атлетика, което се провежда в английския град Бирмингам. Както е известно, родният състезател взе бронзов медал в скока на дължина, след като в последния си опит успя да преодолее 8,26 метра, а това му отреди третото място в крайното класиране.

Божидар Саръбоюков е голямата звезда на България в скока на дължина

Весела Лечева използва профила си в социалните мрежи, за да поздрави Божидар Саръбоюков за бронзовия медал, като сподели, че младата ни звезда в скока на дължина демонстрира постоянство през целия сезон и заслужено е спечелил отличието. Според нея след две години – на Олимпийските игри в Лос Анджелис, родният лекоатлет може да спечели златен медал.

„Демонстрира постоянство цял сезон“

„Божидар Саръбоюков демонстрира постоянство цял сезон и спечели бронзов медал и от Европейското първенство в Бирмингам! Вярвам, че след две години в Лос Анджелис 2028 този скок ще е златен!“, написа Весела Лечева в социалните мрежи.

Бронзовият медал от Европейското първенство по лека атлетика и второ голямо отличие за Божидар Саръбоюков тази година. През март той спечели бронз и на Световното първенство в зала, което се проведе в Торун.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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