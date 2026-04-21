Най-важното от изборите:

Европейското по щанги едва започна, а България вече е номер 1 по медали на Стария континент!

21 април 2026, 14:20 часа 281 прочитания 0 коментара
България е временен лидер в класирането по медали от Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми, Грузия! Надпреварата на Стария континент стартира на 19 април, а страната ни бързо оглави подреждането по спечелени отличия както в двубоите, така и общо от всички движения. Към днешна дата, 21 април, България има 3 големи медала и общо 8 отличия с медалите в отделните движения.

България вече има 3 големи медала от Европейското в Батуми

Както е известно, във вдигането на тежести се дават медали не само за крайното класиране от двубоя, но и за резултатите в отделните движения - изхвърляне и изтласкване. Затова и се водят две отделни класирания на нациите по медали. В главното класиране - това, което брои само медалите от двубоите, България има 1 злато, 1 сребро и 1 бронз, спечелени съответно от Ангел Русев, Иван Димов и Бояна Костадинова. С това страната ни заема временното първо място.

Още: Кога вдига Карлос Насар: Програма на Европейското 2026 - дата | начален час | телевизия

Ангел Русев

На втора позиция в класацията е Украйна с 1 златен медал и 1 сребърен медал. Топ 3 допълва Турция, която има 1 златен медал и 3 сребърни медала. Южната ни съседка е спечелила с един медал повече от България, но по-голяма тежест има цветът на медала, като нашата страна има и сребърно отличие, заради което е пред Турция в класирането. Белгия, Италия, Армения, Румъния както и отборът на индивидуалните неутрални атлети също имат спечелени големи медали.

В класирането, включващо всички медали - изхвърляне, изтласкване, двубой, България отново е номер 1. Страната ни има 8 медала - 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. На втора позиция е Украйна с 3 златни, 2 сребърни и 2 бронзови. Третото място се заема от Италия с 3 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Класирането включва спечелени медали както при мъжете, така и при жените. Европейското завършва на 26 април.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Феноменален Ангел Русев е европейски шампион за шести пореден път!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес