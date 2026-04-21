Европейското по щанги едва започна, а България вече е номер 1 по медали на Стария континент!

България е временен лидер в класирането по медали от Европейското първенство по вдигане на тежести 2026 в Батуми, Грузия! Надпреварата на Стария континент стартира на 19 април, а страната ни бързо оглави подреждането по спечелени отличия както в двубоите, така и общо от всички движения. Към днешна дата, 21 април, България има 3 големи медала и общо 8 отличия с медалите в отделните движения.

Както е известно, във вдигането на тежести се дават медали не само за крайното класиране от двубоя, но и за резултатите в отделните движения - изхвърляне и изтласкване. Затова и се водят две отделни класирания на нациите по медали. В главното класиране - това, което брои само медалите от двубоите, България има 1 злато, 1 сребро и 1 бронз, спечелени съответно от Ангел Русев, Иван Димов и Бояна Костадинова. С това страната ни заема временното първо място.

На втора позиция в класацията е Украйна с 1 златен медал и 1 сребърен медал. Топ 3 допълва Турция, която има 1 златен медал и 3 сребърни медала. Южната ни съседка е спечелила с един медал повече от България, но по-голяма тежест има цветът на медала, като нашата страна има и сребърно отличие, заради което е пред Турция в класирането. Белгия, Италия, Армения, Румъния както и отборът на индивидуалните неутрални атлети също имат спечелени големи медали.

В класирането, включващо всички медали - изхвърляне, изтласкване, двубой, България отново е номер 1. Страната ни има 8 медала - 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов. На втора позиция е Украйна с 3 златни, 2 сребърни и 2 бронзови. Третото място се заема от Италия с 3 златни, 1 сребърен и 1 бронзов. Класирането включва спечелени медали както при мъжете, така и при жените. Европейското завършва на 26 април.

