Феноменален Ангел Русев е европейски шампион за шести пореден път!

Ангел Русев е европейски шампион по вдигане на тежести за шести пореден път. Родният тежкоатлет триумфира в категория до 60 килограма по време на надпреварата в Батуми. След първото движение – изхвърляне, родният щангист бе шести, а във второто направи два неуспешни опита. При третото си излизане обаче той успя да вдигне 155 килограма и завоюва титлата в изхвърлянето, както и в двубоя.

Русев бе шести след първото движение

На първото движение – изхвърляне, Ангел Русев стартира успешно с опит от 117 килограма. Преди него Дениз Данев вдигна 115 кг. Вторият му опит на 119 обаче бе неуспешен. Междувременно вторият опит на Ангел Русев на 120 килограма бе обявен за неуспешен, заради леко потрепване на лакътя на българина. Все пак при третия си опит родният щангист вдигна 120-те килограма и завърши на шесто място. Данев пък се провали на тази тежест и остана на девета позиция.

Ангел Русев вдигна 155 килограма при последния си опит на изтласкване

На изтласкването Дениз Данев не успя при първия си опит на 147 килограма, но успя при втория, който бе на 151 кг. Ангел Русев пък направи два неуспешни опита на 155 килограма, като след втория напусна накуцвайки. Той обаче успя да намери себе си и вдигна въпросните 155 килограма при третия си опит, а след издънка на арменеца Гарник Чолакян спечели европейската титла за шести пореден път. Той взе златото и в двубоя с 275 килограма.

Със своите 151 килограма в изтласкването Дениз Данев завоюва сребърен медал в движение. В двубоя пък остана на шеста позиция с общо 266 кг.

