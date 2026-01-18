Ферари взе решение, което би променило съдбата на Люис Хамилтън в отбора

Ферари предприе ход, който би променил престоя на Люис Хамилтън в отбора. Както е известно, седемкратния световен шампион във Формула 1 прекрати 12-годишния си престой в Мерцедес и премина в тима от Маранело. Дебютният му сезон в "червено" обаче не премина по план. Хамилтън завърши кампанията без нито една победа или подиум. Единственият добър момент от 2025-а беше успехът му в спринтовата надпревара в Китай. Междувременно той се сблъска със сериозно неразбирателство между него и състезателния му инженер Рикардо Адами.

Официално: Ферари сменя състезателния инженер на Хамилтън

За забавление на телевизионните зрители и мъка на феновете на Ферари, двамата често страдаха от липса на разбирателство по радиото. Проблемите с нестабилната кола на Скудерията бяха една от причините, но редовните му кавги с Адами бяха друга причина за неудовлетворението на Хамилтън. Така в Маранело са взели решение да прекъснат мъчителната комуникация. В петък вечерта от тима обявиха, че Люис Хамилтън официално се разделя с инженера си Рикардо Адами преди началото на новия сезон, който стартира в Мелбърн на 8 март.

Това се случва въпреки че 52-годишният италианец Адами беше горещо препоръчан на Хамилтън от четирикратния световен шампион Себастиан Фетел в телефонен разговор, в който го информираше какво да очаква в Скудерия, докато британецът отброяваше дните до преминаването си в Италия за 60 милиона лири годишно. Фетел и Адами се разбираха добре по време на партньорството си, но Хамилтън и Адами така и не успяха да се напаснат. "Остави ме на мира" беше основният рефрен от кокпита, когато напрежението се покачваше, започвайки от първото състезание за годината в Австралия.

Химията просто не сработваше, като най-голямата публична разправия се случи в Маями, когато Хамилтън беше разочарован, че не може да изпревари съотборника си Шарл Льоклер. "Пийте по един чай, докато мислите", възкликна Хамилтън, докато специалистите в пит-уола се колебаеха дали да издадат отборни заповеди. Цитатът подчертаваше нетърпението към инстинктите на Адами, които не се вписваха в неговите собствени. Новината за отстраняването на Адами беше оповестена от Ферари снощи, когато заявиха: "Обявяваме, че Рикардо Адами преминава на нова длъжност в Академията за пилоти на Скудерия Ферари, където неговият богат опит на пистата и експертни познания във Формула 1 ще допринесат за развитието на бъдещи таланти и за укрепването на културата на високи постижения в цялата програма. Ферари иска да благодари на Рикардо за неговата отдаденост и принос в ролята му на пистата и му пожелава успех в новата му позиция."

Идентичността на новия състезателен инженер на Хамилтън все още не е разкрита, но е изключително малко вероятно това да бъде неговият бивш помощник в Мерцедес Питър Бонингтън - Боно, който получи нов договор и повишение през 2024 г. и работи доволно с новобранеца на отбора от Бракли от миналата година Кими Антонели. От Ферари заявиха единствено: "Новият състезателен инженер за кола № 44 ще бъде обявен в подходящо време."

