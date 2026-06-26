Формула 2: Кога и къде да гледаме Никола Цолов в тренировката и квалификацията преди Гран при на Австрия?

След като изминаха 5 кръга от Формула 2, българският пилот Никола Цолов все още не е успял да си върне първото място в генералното класиране. В последната надпревара - Гран при на Барселона, той завърши втори и изпревари Габриеле Мини по точни, но получи наказание след като финишира. То го изпрати с няколко позиции назад и той остана втори с 80 точки, на 6 зад Мини. Този уикенд ще се проведе Гран при на Австрия, а днес Никола Цолов ще кара в свободната тренировка и квалификацията.

Тренировка и квалификация за Гран при на Австрия: Начален час и ТВ

И за шестия кръг на Формула 2, който ще се проведе в Спилбърг, свободната тренировка и квалификацията ще се проведат в рамките на няколко часа. Първо ще се проведе свободната тренировка, след което пилотите ще излязат в квалификацията, за да определят стартовите си позиции за основното състезание. То ще се проведе в неделя, а спринтът - в събота.

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От колко часа са тренировката и квалифиакцията за Гран при на Австрия?

Свободната тренировка за Гран при на Австрия е насрочена за 12:05 ч. българско време. А квалификация, която ще определи решетката за старта в основната надпревара, е с начален час 16:55 ч. българско време.

Коя телевизия ще излъчва тренировката и квалификацията за Гран при на Австрия?

Тренировката и квалификацията за Гран при на Австрия ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. А каналът, по който ще бъдат излъчени е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате тренировката и квалификацията на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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