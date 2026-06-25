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Най-бързият българин отново се доближи до националния рекорд, устоял 46 години

25 юни 2026, 21:34 часа 812 прочитания 0 коментара
Снимка: Списание АТЛЕТИКА
Най-бързият българин отново се доближи до националния рекорд, устоял 46 години

Най-бързият българин през последните години Христо Илиев записа нов отличен резултат в спринта на 100 метра. 21-годишният атлет постигна 10.15 секунди (+2.2), които му отредиха третото място в дисциплината на силен международен турнир по лека атлетика в Йерусалим, Израел. По-бързи от възпитаника на Валя Демирева бяха само южноафриканците Чесуил Джонсън (10.02 сек) и Марко Ферейра (10.08 сек). Тези времена няма да бъдат официално зачетени, тъй като вятърът при бягането бе малко над позволените +2 м/сек.

Поредно силно бягане от Христо Илиев

Иначе резултатът на Христо Илиев е само на две стотни от националния рекорд на 100 метра. Той е дело на Петър Петров, който финишира дистанцията за 10.13 секунди на Игрите в Моска през 1980 година. С второ по сила време е Валентин Атанасов, който също има 10.15 секунди, но при позволени условия, следван от Денис Димитров с 10.16 секунди. Илиев заема петото място в тази класация с 10.22, които записа преди няколко седмици на турнир в Гърция. След това бягане той постигна невероятния резултат от 10.05 секунди. Той го направи на друг турнир в южната ни съседка. Това бе най-бързото бягане на българин в историята. То обаче също няма да бъде зачетено заради силния попътен вятър от +3.2 м/сек.

Христо Илиев

През изминалия уикенд Илиев записа нов чудесен резултат, който му донесе балканската титла. Сливенският атлет нямаше никаква конкуренция на надпреварата във Волос и спечели без проблеми с време от 10.25 секунди. Малко след това той бе част от българската щафета на 4х100 метра (в състав Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса Фирмино и Илиев), която спечели третото място с 39.36 секунди и също се доближи до националния рекорд. Този уикенд квартетът ни ще вземе участие извън класирането на Националния шампионат за юноши и девойки до 20 години, където ще се опита да подобри върховото постижение от 1980 година - 38.99 секунди.

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Лека атлетика спринт Христо Илиев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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