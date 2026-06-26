Престъпници, търсещи изгода: САЩ със сериозни рестрикции за мигрантите

САЩ няма да приемат бежанци въз основа на решението на Върховния съд, заяви заместник-ръководителят на администрацията на Белия дом Стивън Милър. "Вратите на Америка са напълно затворени за търсещите убежище", каза Милър пред журналисти, коментирайки решението на Върховния съд, уточни АП. Освен това Милър определи като "фалшиви" всички молби за предоставяне на убежище на границата. Още: Ще прехвърля ли Великобритания мигранти на Балканите? Анализ

Престъпници или хора, които търсят изгода

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"Във всеки случай става дума или за престъпници, или за хора, които търсят изгода, икономически мигранти, търсещи социална подкрепа, и други, които пристигат, за да се съберат със свои близки и така нататък. Но добрата новина за тях е, че има други страни, готови да ги приемат", отбеляза служителят на Белия дом.

По-рано Върховният съд на САЩ постанови, че американската администрация може да отмени временния защитен статут (TPS) за бежанци от Сирия и Хаити. В друго решение съдът също така постанови, че мигрантите, пристигащи на границата между САЩ и Мексико, нямат право да подават молба за предоставяне на убежище, докато не преминат границата с Мексико, като по този начин американските гранични служители могат да ги връщат обратно на границата.

Както отбелязва "The Washington Post", се очаква решението на Върховния съд да окаже влияние не само върху хаитянската и сирийската общности, но и потенциално да засегне около 1,3 млн. мигранти от 17 държави, които имат TPS. Миналата година, както отбелязва изданието, Върховният съд разреши отмяната на този статут за венецуелците.

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