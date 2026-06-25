Ферари готви огромна изненада на съперниците си в Австрия, за да запази Хамилтън в борбата за титлата

От Ферари са приготвили ход, с който да изненадат съперниците си във Формула 1. Говори се, че отборът ще представи ново подобрение на Гран при на Австрия, което се описва като "магически трик", способен да промени всичко. След 15 месеца като пилот на Скудерията, седемкратният световен шампион Люис Хамилтън най-накрая спечели първата си победа с червения болид на Гран при на Барселона. Изненадващият му успех го постави в сериозна борба за титлата при пилотите, тъй като сега той има 115 точки, което го оставя само на 51 точки зад лидера в шампионата Кими Антонели.

Ферари вади "магически трик" от джоба си, за да изненада Мерцедес в Австрия

Разбира се, за да запази Хамилтън в борбата за титлата, Ферари ще трябва да продължи да развива болида си, за да догони Мерцедес, за когото се смята, че разполага с най-добрата кола през този сезон. Но изглежда, че италианският производител прави точно това, тъй като ще представи подобрение на предстоящото Гран при на Австрия, след като наскоро ФИА разкри, че техният двигател всъщност е с 4 до 6% по-бавен от темпото на конкурентите.

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Това разкритие ще позволи на Ферари да се възползва от механизма за наваксване "ADUO", описан в новите правила, чиято цел е да помогне на изоставащите производители на силови агрегати да намалят разликата с лидерите, без да се налагат санкции. И изглежда, че Скудерията използва това, за да засили изненадващото решение, взето по-рано през сезона, при което те насочваха въздух към двигателя си при температура от 100 градуса, въпреки че конкурентите им се стремяха към 70–80.

Въпреки че това им е коствало известна загуба на ефективност, от Ферари твърдят, че им е позволило да направят екстремни аеродинамични дизайнерски решения, които досега са дали резултат. Според Motorsport IT, сега отборът се стреми към нова невиждана граница от 110 градуса, описана като "магически трик", който води до по-сгъстен флуид. В комбинация с новото им висококалорично гориво, което ще се използва в Австрия, Ферари ще може да изгаря повече частици, като същевременно отделя по-малко емисии.

Първоначално се очакваше това подобрение да бъде представено на Гран при на Белгия през юли, но Ферари успя да ускори процеса, за да се възползва максимално от инерцията, набрана след победата на Хамилтън в Барселона. След това от Скудерията планират да представят второ обновление преди най-важното си състезание за годината: Гран при на Италия в началото на септември.

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