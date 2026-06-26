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Под погледа на Ким Чен Ун: Северна Корея тества модернизирани оръжия

26 юни 2026, 6:21 часа 428 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Под погледа на Ким Чен Ун: Северна Корея тества модернизирани оръжия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун наблюдава тестове на модернизирани оръжия, които имат ключово значение за Пхенян. Изпитанията включваха нова версия на 240-милиметрова реактивна система за залпов огън с 24 пускови тръби, тактически балистични ракети, както и 155-милиметрова самоходна гаубица. Модернизираната реактивна система за залпов огън е оборудвана с автономен комплекс за прецизно насочване, а обхватът ѝ е увеличен до 90 км, отбелязва севенокорейската новинарска агенция КЦТА.

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Ким изрази удовлетворение от резултатите от изпитанията и посочи, че модернизацията на севернокорейските оръжейни програми е насочена към "автоматизация, капацитет за далечен обсег и свръхпрецизност". Целта е да се гарантира способността за отбрана на южната граница, добави севернокорейският лидер, цитиран от Ройтерс и БТА.

Северна Корея миналия месец обяви, че е тествала тактически балистични ракети, артилерийски снаряди, както и високоточни крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект.

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Северна Корея Армия Ким Чен Ун оръжие
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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