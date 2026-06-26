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Вместо на море, ще си говорим за пари: Започва обсъждането на Бюджет 2026

26 юни 2026, 6:57 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Вместо на море, ще си говорим за пари: Започва обсъждането на Бюджет 2026

Първо обсъждане на Бюджет 2026. Очаква се разговор във Финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса, пишат bTV и Нова телевизия. Според разчетите на кабинета "Радев" до края на годината ще харчим повече отколкото изкарваме- дупката в бюджета е 5.7 %. Очаква се икономически растеж от 2.6 на сто, а инфлацията е 5.2%. Още: "Площадите си спомнят": Гюров намекна на Радев и бюджета му за зимата на Жан Виденов

Бюджетът на кабинета "Радев"

Снимка: Прас Прес

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Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си.

Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото и то с 30% - виждате новите цени. Поскъпват и цигарите. Също от 1 август акциза се вдига с около 6%.

Припомняме, че 2,9% икономически растеж ще има в България през 2026 година. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев на 24 юни. Само че в публикувания вече Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 година и материалите към него пише нещо съвсем различно – 2,6% растеж на БВП в България през 2026 година. Това е вписаната прогноза на страница 23 от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година.

Там е вписано още, че се очаква през 2027 година икономическият ни растеж да е 2,5%, също толкова да е през 2028 година. Обемът на БВП според официалния документ през 2026 година трябва да е 125,247 млрд. евро, през 2027 година – 134,592 млрд. евро, а през 2028 година – 143,254 млрд. евро.

Откъде обаче идва числото 2,9%? На страница 27 е написано следното: "Потенциалният растеж за 2025 г. е оценен на 3,3%. Очаква се той да се забави до 2,9% през 2026 г. За 2027 г. и 2028 г. е оценен съответно на 2,8% и 2,7%".

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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