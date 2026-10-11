Хамилтън и Верстапен надигнаха глас: "Пистата в Сингапур не става"

Пистата за Формула 1 в Сингапур се нуждае от препроектиране и ѝ липсва развлекателна стойност за спринт, заявиха победителят в спринта Макс Верстапен и подгласникът Люис Хамилтън, след като надпреварата от 20 обиколки предложи малко изпреварвания. Дъждът забави старта на пистата "Марина Бей Стрийт", а тъй като изпреварванията бяха почти невъзможни, единствената драма дойде под формата на сблъсъци и рекордните девет отпадания.

Макс Верстапен: "Не печелиш много на правите..."

"Мисля, че не бива да организираме спринт, където не можеш да изпревариш", каза Верстапен пред медиите, след като постигна първата си победа на пистата. "Добре съм, просто си върша работата, но това не е, което ми харесва. Режимът на изпреварване, той почти е невъзможен тук. Не печелиш много на правите... трябва да има по-дълга права или по-добри условия за изпреварване", добави той. Джордж Ръсел от "Мерцедес" се завъртя в стената в последния завой на първата обиколка, докато водеше в спринта, а двата автомобила на "Макларън" се сблъскаха в последната обиколка, докато преследваха последното място на подиума.

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Люис Хамилтън: "Това вероятно щеше да е най-скучното състезание"

Шест от 20-те обиколки се проведоха зад кола за сигурност, което е често срещано явление в Сингапур поради катастрофи, докато 11 от 16-те победи в състезанията дойдоха от полпозишън. "Обичам състезанието тук, но просто казвах на Макс, че мисля, че трябва да променят пистата, може би с по-дълга права някъде, за да може да се превърне в наистина страхотна състезателна писта", каза Хамилтън. "Това е страхотна писта за каране в една обиколка и квалификация, но има само едно място, където потенциално бихте могли да се доближите до изпреварване. Мисля, че беше забавно, но ако беше сухо, това вероятно щеше да е най-скучното състезание, което сте гледали. Дъждът го направи вълнуващо", допълни той.

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