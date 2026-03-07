Правителството на Гюров:

Исторически дебют на Лора Христова в масовия старт на Световна купа, но три грешки в стрелбата отнеха надеждите ѝ за високо класиране

07 март 2026, 19:44 часа 457 прочитания 0 коментара
Исторически дебют на Лора Христова в масовия старт на Световна купа, но три грешки в стрелбата отнеха надеждите ѝ за високо класиране

Българската биатлонистка Лора Христова участва в масовия старт на 12,5 километра в Контиолахти, който е част от Световната купа по биатлон. Това беше първото й включване в тази дисциплина в рамките на Световната купа. След впечатляващото си представяне на Олимпийските игри в Милано/Кортина, където спечели бронзов медал в индивидуалния старт с идеална стрелба, очакванията към Христова бяха големи. 

Лора Христова е 29-а в масовия старт от Световната купа

Въпреки това, в днешното състезание Христова срещна проблеми с пушката и допусна три пропуски – по един на всяка от първите три стрелби. Тези грешки доведоха до значително изоставане от главната група още в началото на дистанцията, което й попречи да постигне по-добро класиране. В крайна сметка, тя завърши на 29-о място. 

Още: Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия

Лора Христова

Победата в надпреварата грабна Жулия Симон от Франция, която завърши за 34 минути и 40 секунди. Симон сбърка само един изстрел на първата стрелба и след това беше безупречна, което й осигури първото място. Втора, на 5.6 секунди зад нея, остана шведката Елвира Йоберг, която допусна два пропуса при стрелбата. Трета, с един сгрешен патрон и изоставане от 8.9 секунди, завърши друга шведка – Анна Магнусон. 

Интересно е да се отбележи, че нито една от 30-те участнички в състезанието не успя да направи безпогрешна стрелба. Германката Марлене Фихтнер завърши четвърта, а петата позиция зае чехкинята Тереза Воборникова. Шестото място зае французойката Осеан Мишелон. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В общото класиране за Световната купа водач продължава да бъде французойката Лу Жанмоно с 879 точки, следвана от финландката Суви Минкинен със 703 и Анна Магнусон с 695. В подреждането за дисциплината масов старт Жулия Симон води с 200 точки, пред Лу Жанмоно със 155 и Осеан Мишелон със 146.

Още: „Снайперистката“ Лора Христова обясни перфектната си стрелба с култова фраза

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Биатлон Лора Христова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес