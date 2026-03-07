Исторически дебют на Лора Христова в масовия старт на Световна купа, но три грешки в стрелбата отнеха надеждите ѝ за високо класиране

Българската биатлонистка Лора Христова участва в масовия старт на 12,5 километра в Контиолахти, който е част от Световната купа по биатлон. Това беше първото й включване в тази дисциплина в рамките на Световната купа. След впечатляващото си представяне на Олимпийските игри в Милано/Кортина, където спечели бронзов медал в индивидуалния старт с идеална стрелба, очакванията към Христова бяха големи.

Лора Христова е 29-а в масовия старт от Световната купа

Въпреки това, в днешното състезание Христова срещна проблеми с пушката и допусна три пропуски – по един на всяка от първите три стрелби. Тези грешки доведоха до значително изоставане от главната група още в началото на дистанцията, което й попречи да постигне по-добро класиране. В крайна сметка, тя завърши на 29-о място.

Още: Уникална Лора Христова записа ново рекордно класиране и си заслужи солидна премия

Победата в надпреварата грабна Жулия Симон от Франция, която завърши за 34 минути и 40 секунди. Симон сбърка само един изстрел на първата стрелба и след това беше безупречна, което й осигури първото място. Втора, на 5.6 секунди зад нея, остана шведката Елвира Йоберг, която допусна два пропуса при стрелбата. Трета, с един сгрешен патрон и изоставане от 8.9 секунди, завърши друга шведка – Анна Магнусон.

Интересно е да се отбележи, че нито една от 30-те участнички в състезанието не успя да направи безпогрешна стрелба. Германката Марлене Фихтнер завърши четвърта, а петата позиция зае чехкинята Тереза Воборникова. Шестото място зае французойката Осеан Мишелон.

В общото класиране за Световната купа водач продължава да бъде французойката Лу Жанмоно с 879 точки, следвана от финландката Суви Минкинен със 703 и Анна Магнусон с 695. В подреждането за дисциплината масов старт Жулия Симон води с 200 точки, пред Лу Жанмоно със 155 и Осеан Мишелон със 146.

Още: „Снайперистката“ Лора Христова обясни перфектната си стрелба с култова фраза