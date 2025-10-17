Карлос Насар изправи България на нокти: Все повече се замислям да напусна страната си! (ВИДЕО)

Българската суперзвезда във вдигането на тежести Карлос Насар обмисля да напусне страната и да се състезава за друга държава. Това призна самият той пред медиите преди днешната му среща с кмета на София Васил Терзиев. Както е известно, в последните няколко дни трикратният световен шампион влезе в остър конфликт с шефа на родната федерация Стефан Ботев. Вчера пък Насар обяви, че няма да подпише договора си с централата, докато неин председател е Ботев.

Карлос Насар сподели, че прави всичко възможно да може да продължи да вдига за България и да развява високо родния трибагреник. Той също така коментира и прословутата снимка с Делян Пеевски. Олимпийският шампион бе категоричен, че не е зависим от нито един политик и никога не е взимал пари от политици.

Какво обясни Карлос Насар

„Аз правя всичко възможно да остана в страната си, да развявам българското знаме, да се състезавам за страната си. Днес имаме среща с г-н Терзиев, за да видим какво можем да направим по въпроса. Започвам все повече да се замислям да напусна страната си, тъй като решение тук ще намирам много трудно, въпреки че имам доста обаждания. Ще търсим вариант, наистина правим всичко възможно, за да можем да останем“.

„Аз 100% имам повече спонсори. Да, имаме предложения за нови спонсорства. Аз досега съм си покривал разходите по някакъв начин, получавал съм средства, но въпросът е, че това са лични мои спонсорски договори. Средствата са давани за мен, а аз слагам парите на улицата и залагам за моята подготовка, за да отида и да вдигна българското знаме най-горе. Виждате сега как обществеността е объркана какво се случва. Това всичко го понасям аз. Не е много приятно това нещо, но в крайна сметка аз мога гордо да заявя какво се случва с тези неща, защото съм на страната на истината и от мен може да очаквате да чувате истината“.

„В момента най-голямото ми притеснение е да не ми бъдат спрени правата. Какви срокове и така нататък не искам да давам. В последно време нямам проблем да се състезавам и така за българската федерация. Не получавам малки средства от спонсорите, които имам зад гърба си, а в бъдеще се надявам да има и други такива, които да помагат и да подкрепят българското вдигане на тежести, защото това е една голяма история, която оставя зад себе си. Нови деца се запалват, ражда се нова надежда, че могат и те и това оставя следа в българския спорт“.

„По принцип всеки нормален човек не би си позволил да го направи това нещо, но в крайна сметка аз не знам какво да очаквам от Стефан Ботев. Надявам се това нещо да не се случи и да продължавам да се състезавам за страната си. Не, не сме коментирали тази тема, но това е най-лошото, което може да се случи за мен. Неведнъж съм казвал, че единственото нещо, което искам, е да се състезавам за страната си и да ми се покриват разходите, защото правим спорт на световно ниво. На 3 Световни първенства не могат да ме победят, нямам загуба от 2023 г., от 2 години нямам загуба на нито едно първенство, това са Европейски, Световни първенства, Олимпийски игри и Световни купи, както и в немската Бундеслига, така че това нещо, за да се постига, трябва здрав процес на работа с правилни професионалисти, а най-вече трябват и средства“, заяви българската суперзвезда.

