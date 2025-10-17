Войната в Украйна:

"Не съм зависим от нито един политик, не съм получил и 1 стотинка": Насар обясни за снимката с Пеевски (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 16:34 часа 370 прочитания 0 коментара

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар обясни снимката си с Делян Пеевски, която разбуни духовете в социалните мрежи. Снимката бе приета със смесени реакции, като Насар отнесе и множество критики в социалните мрежи. Той излезе с позиция в рамките на същия ден, без да назовава името на Пеевски, като определи ситуацията като "компромис" и протегната ръка към федерацията, на която Пеевски се явява благодетел. Сега Насар не отговори директно за снимката с Пеевски, но подчерта, че не е зависим от нито един политик.

Делян Пеевски е единственият спонсор на федерацията по щанги

"Срещата с г-н Пеевски, както знаете, Стефан Ботев отиде и каза няколко изречения, че аз съм благодарение на федерацията, че той е единственият спонсор на федерацията. Но това нещо не е така, аз не съм получил и 1 стотинка от федерацията и не съм зависим от нито един политик, никога не съм получавал средства от политици и това трябваше да бъде изяснено. Не е хубаво да ни свързват по този начин", каза Насар, визирайки срещата на Стефан Ботев с Пеевски.

Карлос Насар и Делян Пеевски

"Стефан Ботев не ме е карал да ходя на никакви срещи. Единственият спонсор на федерацията е той (Делян Пеевски). Това означава, че всъщност Стефан Ботев не може да открие други спонсори. Като не може да открие други спонсори... в крайна сметка имаме задължения за 1 милион. С цялото ми уважение, но такъв оборот правят някои ресторанти", добави още Насар.

"Аз 100 процента имам повече спонсори, отколкото федерацията. Най-голямото ми притеснение да не ми спрат правата. Не получавам малко средства от спонсорите, които имам. А и в бъдеще се надявам да имам нови такива", каза щангистът. Освен това Насар призна, че все повече се замисля да напусне България заради Стефан Ботев и федерацията, с които е в открит конфликт, въпреки че иска да се състезава за страната си.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
