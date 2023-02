Кметът на Париж отсече: Подкрепяш Путин - не участваш на Олимпийските игри

Първоначално Идалго бе склонна да допусне руски спортисти да се състезават под неутрален флаг на Олимпийските игри, за да "не се лишават спортистите от тяхното най-важно състезание". Тогава тя добави, че това е "компромис", който обаче вече не е склонна да направи.

Все пак Идалго вижда вариант, при който руски и беларуски спортисти могат да бъдат допуснати до Париж 2024 - под отбор на бежанци, които се противопоставят на режима на Путин. Участието на руски състезатели под друга форма е невъзможно, докато се сипят руски бомби над Украйна, категорична е Идалго.

Казусът около участието на руските спортисти на Игрите в Париж излезе на дневен ред, след като от Международния олимпийски комитет (МОК) предложиха руснаците да се състезават под неутрален флаг. Това предизвика остра реакция на Володимир Зеленски, който призова Еманюел Макрон да не го допуска.

Последва отговор от организаторите на Париж 2024, които "попариха" Зеленски с отговор, че МОК решава за това дали руските спортисти ще могат да участват под неутрален флаг. Кметът на Париж първоначално се съгласи с позицията на МОК, но сега също заема позиция против участието на руски състезатели - дори и под неутрален флаг.

Paris Mayor Anne Hidalgo changed her stance on Russian competitors at the 2024 Olympics on Tuesday, saying they should be banned "while the war continues" in Ukraine, her office said ▶️ https://t.co/iwn08jnytD #AFPSports pic.twitter.com/jJEVyNO2xS