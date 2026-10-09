Кога ще стане ясно дали Никола Цолов ще кара във Формула 1? Шефът на Рейсинг Булс посочи срок

Българският автомобилен талант Никола Цолов ще трябва да изчака още няколко седмици, за да разбере дали ще получи възможност да се състезава във Формула 1 през сезон 2027. Отборът на Рейсинг Булс все още не е определил окончателно пилотската си двойка за следващата година, а конкуренцията за местата е сериозна. Ръководителят на тима Алън Пърмейн разкри кога се очаква решението и кои фактори ще бъдат определящи при избора.

Кога Рейсинг Булс ще обяви пилотите си във Формула 1 за 2027 година?

По време на пресконференцията преди Гран При на Сингапур Пърмейн потвърди, че отборът няма намерение да прибързва с определянето на състава си. "Ще бъде в идните седмици. Не бързаме. Всички знаят, че имаме двама фантастични пилоти. Имаме фантастичен пилот и във Формула 2 в момента и всички те са там и са готови. Но трима не се събират в две места, разбира се. Ще отделим малко повече време, за да сме сигурни, че ще изберем правилната двойка", обясни той.

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Това означава, че бъдещето на Цолов може да стане ясно още преди края на октомври, макар от Рейсинг Булс да не са посочили конкретна дата за обявяването на решението.

Линдблад и Лоусън са конкурентите на Никола Цолов

В момента титулярните пилоти на Рейсинг Булс са Арвид Линдблад и Лиам Лоусън. Именно с тях българинът се конкурира за едно от двете места в отбора през следващия сезон. Линдблад направи силен дебют във Формула 1 и даде сериозни аргументи на ръководството да продължи да разчита на него. Лоусън също подобри представянето си през 2026 година и има предимството на натрупания опит в най-престижната автомобилна надпревара.

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