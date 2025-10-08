Войната в Украйна:

ММА звездата Конър Макгрегър „изгоря“ за година и половина

08 октомври 2025, 13:10 часа 247 прочитания 0 коментара
Звездата в смесените бойни изкуства Конър Макгрегър беше наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца заради нарушение на антидопинговата политика. Ирландецът е пропуснал три опита за вземане на биологични проби в рамките на период от 12 месеца през 2024 година, съобщават от Антидопинговата агенция за бойни спортове. Наказанието му е започнало да тече на 20 септември миналата година и ще приключи на 20 март 2026 година.

Нарушил е антидопинговите правила 

От Антидопинговата агенция отбелязват, че Макгрегър се е възстановявал от контузия и не се е подготвял за предстояща мач по време на трите пропуснати теста. Макгрегър е сътрудничил изцяло при разследването на случая и наказанието му е намалено от 24 на 18 месеца.

Ирландецът заяви, че е подписал договор за участие в рамките на предстояща битка в Белия дом, насрочена за 14 юни, когато американският президент Доналд Тръмп ще чества своя 80-ти рожден ден. В събота тези твърдения бяха отречени от ръководството на най-голямата ММА организация в света, базирана в Северна Америка.

Конър Макгрегър не се е бил от юли 2021 година, когато двубоят му срещу Дъстин Поарие завърши с тежко счупване на крак.

Бойко Димитров
