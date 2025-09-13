Щабът на Ред Бул е „поставил всичко под въпрос“, за да направи Верстапен победител отново

Четирикратният шампион на Формула 1 Макс Верстапен записа едва трета победа през този сезон в последното Гран при на Италия. Нидерландецът се намира на третата позиция в индивидуалното класиране и шансът му да защити титлата си от миналата кампания изглежда минимален. Колата на Ред Бул причинява сериозни затруднения и докато първият пилот на „биковете“ успява да изкара най-доброто от нея с подиуми, Юки Цунода не постига същия успех.

Признаци за проблеми в колата на Ред Бул съществуват от известно време

Вече е ясно, че проблемите в болида на Ред Бул са могли да бъдат предвидени още в ранните дни на миналия сезон. Въпреки че Верстапен спечели 7 от първите 10 състезания, той влезе в серия от 10 Гран при без победа – най-лошата му суша от 2020 година, а това даде шанс на Ландо Норис да му отмъкне пилотския шампионат.

Нидерландската звезда записа рекорнда победа на „Монца“

Верстапен все пак успя да стане 4-кратен шампион, но Формула 1 вероятно ще има нов победител през този сезон. Отборът на Ред Бул обаче не се е отказал и инженерите дават всичко от себе си, за да вкарат всякаква възможна мощност в RB21. Преди състезанието на „Монца“ отборът обяви ново дъно, което ще бъде монтирано в болида на нидерландеца. Именно това подобрение се смята, че е довело до победата му, която беше с рекордната за кампанията преднина от 19 секунди.

Ред Бул ще се бори до последно

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше сподели, че не е очаквал чак толкова силно подобрение в способността на болида.

„Когато нещата не работят в твоя полза, когато ти липсва онази ненадмината скорост, започваш да поставяш всичко под въпрос. Такива сме ние, както и конкуренцията ни.“, заяви шефът на отбора Лоран Мекис.

„Радвам се, че отборът беше креативен. Поставяха всичко под въпрос и то по много конструктивен начин, вложиха и много труд. Не винаги получаваш положителна обратна връзка от пистата, както беше в „Монца“. Но те работиха упорито, без да се отказват, и макар че „Монца“ е доста особено трасе, и т.н., това им спечели признанието за седмици, дори месеци усърдна работа.“, добави френският експерт.

Цунода също ще получи шанс с подобрения болид

На „Монца“ единственият, който изпробва новото дъно, беше Верстапен. Съотборникът му Юки Цунода се състезаваше с обикновения болид и завърши на 13-а позиция. Очаква се японският пилот също да получи подобрението за следващото Гран при на Азербайджан, съобщава RacingNews365.com.

